7 досадных ошибок при готовке, которые портят еду и настроение

Небольшие промахи могут испортить кулинарный шедевр, превратив его в блюдо для мусорки.

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Совсем необязательно быть шеф-поваром, чтобы ваши блюда считались кулинарными шедеврами. Но иногда досадные промахи портят результат, а вместе с ним и настроение: ведь колдуя у плиты, мы предвкушаем наслаждение вкусом. Избавьтесь от этих небольших ошибок, чтобы вывести свое кулинарное мастерство на новый уровень.

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Разбивать яйца о край миски

Это движение каждому знакомо с детства, но гигиеничным такой способ точно не назовешь: в яйца попадают мельчайшие осколки скорлупы, которые могут испортить консистенцию блюда. Но, что еще опаснее, на миске остаются бактерии, способные привести к отравлению. Разбивайте яйца о плоскую поверхность, а затем повторяйте резкое движение ножом, чтобы скорлупа не раскрошилась.

Не пробовать фарш для котлет

Звучит не очень аппетитно? Но не попробовав фарш, можно получить целую партию пересоленых или недостаточно пикантных котлет. Для тех, кто не может заставить себя проглотить и грамма сырого мяса, существует лайфхак: скатайте фрикадельку с грецкий орех и обжарьте ее. Вы сразу поймете, каким получится готовое блюдо.

Неправильно смешивать ингредиенты для выпечки

Обычно в рецептах предлагают отдельно смешать все составляющие будущего бисквита или пирожков, но этим правилом многие пренебрегают, добавляя ингредиенты в одну миску. Однако если не смешать муку, манку и разрыхлитель тесто не поднимется. Потратьте на это дополнительную минуту, чтобы быть уверенной в качестве выпечки.

Добавлять специи во время жарки мяса

Повара рекомендуют замариновать мясо немного заранее, иначе специи не отдадут аромат и будут пригорать, мешая образованию корочки. Если вы готовите сочные стейки, разогрейте травы и чеснок в масле, а затем положите на сковороду мясо, так оно максимально пропитается ароматом.

Недостаточно нагревать духовку

До того, как начать работу с тестом, если речь не идет о дрожжевом, включите духовой шкаф. Важно, чтобы тесто сразу оказалось в жаркой температуре, иначе оно не поднимется, станет жестким и не сочным.

Добавлять лук до мяса

Измените порядок, пусть мясо для гуляша или поджарки покроется корочкой, а затем добавьте лук. Выделившаяся вода поможет устранить все пригаринки, а кусочки будут не тушиться, а жариться.

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