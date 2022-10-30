Пять продуктов, которые кажутся полезными, но вредят здоровью

Если у вас постоянно проблемы с желудком или вы не можете сбросить вес, то есть вероятность, что дело в продуктах, которые вы едите. Некоторые из них только кажутся «здоровыми», а на деле могут вам навредить.

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Вот пять продуктов, которые точно не стоит брать в супермаркете, даже если они лежат на полке с «полезной едой».

Йогурт с низким содержанием жира

Дело в том, что во многих подобных продуктах вместе с жиром исчезают и витамины А и D, а ещё в них нередко добавляют крахмал и сахара. Поэтому лучше купить меньше молочных продуктов, но это будут продукты качественные, чем выбрать обезжиренные.

Фруктовый сок

Его нельзя пить каждый день много. Главный тренер фитнес-центра Тереза Компанкова рекомендует вообще фрукты употреблять в твёрдом виде и отказаться от смузи. Кроме того, при покупке нектаров и соков нужно внимательно смотреть на этикетку: обычно эти напитки содержат много сахара. То же самое касается 100-процентных соков из магазина.

Сироп агавы

Его точно нельзя назвать ни диетическим, ни полезным. В этом сиропе - 75 % фруктозы, а если её слишком много, то это может вызвать проблемы с перевариванием пищи. Если употреблять такой сироп длительное время, то он может привести к появлению жира на животе, к проблемам с работой печени и к метаболическому синдрому.

Салатная заправка

Во многих таких заправках много калорий, а ещё содержатся добавленные сахара, ароматизаторы, усилители вкуса. Эксперт по питанию Вера Бурешова рекомендует использовать в качестве заправки для салата масло холодного отжима, бальзамический уксус и травы или йогуртовый соус, приготовленный дома.

Запеченные мюсли