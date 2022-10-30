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27 минут назад

Составлен топ-10 продуктов, которые не навредят фигуре даже в больших количествах

Слово и Дело

Определенные продукты не нанесут вреда фигуре, даже если употреблять их в большом количестве, рассказали сербские эксперты.

Составлен топ-10 продуктов, которые не навредят фигуре
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В список такой пищи вошла овсяная каша, которая считается прекрасным источником питательных веществ и клетчатки. Суп с мясом и овощами тоже поможет чувствовать сытость в течение длительного времени.

Яйца можно есть на завтрак обед и ужин — они содержат девять жизненно важных аминокислот, что делает их полноценным источником белка, пишет Danas.

Также в рацион следует включить рыбу, яблоки, свежий сыр и апельсины. Без вреда для фигуры можно употреблять кабачки, нежирное мясо, попкорн. Последний богат клетчаткой, поэтому он является альтернативой фастфуду и сладостям.

Еда,
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