Составлен топ-10 продуктов, которые не навредят фигуре

Определенные продукты не нанесут вреда фигуре, даже если употреблять их в большом количестве, рассказали сербские эксперты.

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В список такой пищи вошла овсяная каша, которая считается прекрасным источником питательных веществ и клетчатки. Суп с мясом и овощами тоже поможет чувствовать сытость в течение длительного времени.

Яйца можно есть на завтрак обед и ужин — они содержат девять жизненно важных аминокислот, что делает их полноценным источником белка, пишет Danas.