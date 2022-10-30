Составлен топ-10 продуктов, которые не навредят фигуре

Определенные продукты не нанесут вреда фигуре, даже если употреблять их в большом количестве, рассказали сербские эксперты.
В список такой пищи вошла овсяная каша, которая считается прекрасным источником питательных веществ и клетчатки. Суп с мясом и овощами тоже поможет чувствовать сытость в течение длительного времени.
Яйца можно есть на завтрак обед и ужин — они содержат девять жизненно важных аминокислот, что делает их полноценным источником белка, пишет Danas.
Также в рацион следует включить рыбу, яблоки, свежий сыр и апельсины. Без вреда для фигуры можно употреблять кабачки, нежирное мясо, попкорн. Последний богат клетчаткой, поэтому он является альтернативой фастфуду и сладостям.