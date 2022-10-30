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2 часа назад

Нутрициолог назвала полезную замену магазинным консервам

Мослентаиещё 1

Полезную замену магазинным консервам назвала в беседе с «Мослентой» нутрициолог, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. Она рассказала, какие стоит сделать запасы.

Нутрициолог назвала полезную замену магазинным консервам
Фото: МослентаМослента

«Употребление консервированной продукции может повышать уровень сахара в крови, выводить слишком много жидкости, из-за большого количества соли — повышать артериальное давление», — отозвалась врач о покупных консервах. Однако заготовки можно сделать самостоятельно: засолить овощи и фрукты, потушить и законсервировать мясо.

Лучшим продуктом для хранения Юзуп назвала длительно топленное масло гхи, которое может лежать годами и не портиться даже при температуре выше 24 градусов. «Его можно есть с хлебом, на нем можно тушить и жарить. Этот продукт — запас ценных жиров», — объяснила специалист.

Полезно иметь дома запасы сушеного мяса. В идеале оно делается в дегидраторе, но можно использовать и духовую печь. Получившийся продукт можно есть порционно и добавлять к гарниру. Для сушки пригодны и другие продукты: грибы, овощи, смоченные в меду фрукты.

«Не забудьте сделать хотя бы небольшой запас натуральных растительных масел — льняного, оливкового, кокосового, тыквенного — любых, которые вы привыкли употреблять. Сюда же можно добавить заготовки семян и орехов, однако их лучше хранить в максимально прохладном месте, расфасованными по баночкам из стекла или пластиковым вакуумным пакетам», — рассказала Юзуп.

Что касается круп, то впрок можно закупить сухой горох, чечевицу, гречку, сорго, саго. Их неохотно ест моль, и запасы могут храниться долгое время. То же самое касается и трав — сушеного шиповника, липы и мяты.

Еда,
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