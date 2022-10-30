Ученые опровергли вред жареной картошки

Картофель, особенно жареный, не принято относить к полезным продуктам. Однако ученые из Бостонского университета опровергли эту информацию.

В исследовании приняли участие 2523 человека старше 30 лет. В результате было доказано, что картошка не оказывает негативного влияния на организм.

У здоровых взрослых людей употребление овоща, если есть его более пяти раз в неделю, не повышает риск развития гипертонии или дислипидемии. Также ученые отметили, что те участники, которые ели только жареную картошку, тоже не заметили ухудшения здоровья, пишет ferra.ru.