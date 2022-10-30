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2 часа назад

Ученые опровергли вред жареной картошки

РИА "ФедералПресс"

Картофель, особенно жареный, не принято относить к полезным продуктам. Однако ученые из Бостонского университета опровергли эту информацию.

Ученые опровергли вред жареной картошки
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

В исследовании приняли участие 2523 человека старше 30 лет. В результате было доказано, что картошка не оказывает негативного влияния на организм.

У здоровых взрослых людей употребление овоща, если есть его более пяти раз в неделю, не повышает риск развития гипертонии или дислипидемии. Также ученые отметили, что те участники, которые ели только жареную картошку, тоже не заметили ухудшения здоровья, пишет ferra.ru.

Еда,
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