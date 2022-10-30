Доктора доказали пользу ягод для здоровья мозга

Употребление ягод благоприятно сказывается на здоровье мозга, предотвращая потерю памяти у пожилых людей, доказали ученые Барбара Шакит-Хейл и Маршал Миллер.

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Ягоды являются источником антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений. Кроме того, употребление плодов борется с воспалениями в мозге и улучшает когнитивные функции, пишет «Гродно 24».