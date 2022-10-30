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7 минут назад

Доктора Шакит-Хейл и Миллер доказали пользу ягод для здоровья мозга

Слово и Дело

Употребление ягод благоприятно сказывается на здоровье мозга, предотвращая потерю памяти у пожилых людей, доказали ученые Барбара Шакит-Хейл и Маршал Миллер.

Доктора доказали пользу ягод для здоровья мозга
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ягоды являются источником антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений. Кроме того, употребление плодов борется с воспалениями в мозге и улучшает когнитивные функции, пишет «Гродно 24».

Ученые намерены провести дальнейшие исследования и выяснить, что именно делает ягоды полезными — содержащиеся в них отдельные компоненты или уникальные комбинации химических веществ.

Еда,
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