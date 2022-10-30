Мечта сладкоежки: изобретены обезжиренные взбитые сливки

Взбитые сливки почти на 40% состоят из жира, поэтому являются очень калорийным продуктом. Ученые тем не менее попытались сделать диетические обезжиренные взбитые сливки.

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Чтобы решить задачу, ученые решили использовать вместо молочного жира молочнокислые бактерии. Они долго работали над продуктом и теперь наконец нашли идеальную формулу: нужны два разных вида бактерий.