Мечта сладкоежки: изобретены обезжиренные взбитые сливки

Взбитые сливки почти на 40% состоят из жира, поэтому являются очень калорийным продуктом. Ученые тем не менее попытались сделать диетические обезжиренные взбитые сливки.
Чтобы решить задачу, ученые решили использовать вместо молочного жира молочнокислые бактерии. Они долго работали над продуктом и теперь наконец нашли идеальную формулу: нужны два разных вида бактерий.
Эти микроорганизмы заменяют капельки молочного жира и позволяют сливкам взбиваться. По сути, такие взбитые сливки состоят из четырёх ингредиентов: воды, бактерий, молочного белка и загустителя.