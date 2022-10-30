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1 час назад

Мечта сладкоежки: изобретены обезжиренные взбитые сливки

Ferra.ruиещё 1

Взбитые сливки почти на 40% состоят из жира, поэтому являются очень калорийным продуктом. Ученые тем не менее попытались сделать диетические обезжиренные взбитые сливки.

Мечта сладкоежки: изобретены обезжиренные взбитые сливки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Чтобы решить задачу, ученые решили использовать вместо молочного жира молочнокислые бактерии. Они долго работали над продуктом и теперь наконец нашли идеальную формулу: нужны два разных вида бактерий.

Эти микроорганизмы заменяют капельки молочного жира и позволяют сливкам взбиваться. По сути, такие взбитые сливки состоят из четырёх ингредиентов: воды, бактерий, молочного белка и загустителя.

Еда,
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