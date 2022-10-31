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22 минуты назад

Ученые перечислили полезные свойства морской капусты

Волгоградская правда

Морские водоросли могут быть очень полезны для здоровья человека.

Ученые перечислили полезные свойства морской капусты
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Так, морская капуста может быть отличным источником йода. Всего 2 ложки морских водорослей в день содержат в себе 77% суточной нормы этого вещества, однако перебарщивать с употреблением продукта также не стоит.

Помимо этого, морская капуста содержит в себе большое количество витаминов, минералов, полезных веществ и фолиевой кислоты. Она также благоприятно влияет на микрофлору кишечника.

Частое употребление морской капусты способно уменьшить риск возникновения заболеваний сердца, передает ETNT.

Еда,
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