Ученые перечислили полезные свойства морской капусты

Морские водоросли могут быть очень полезны для здоровья человека.

Так, морская капуста может быть отличным источником йода. Всего 2 ложки морских водорослей в день содержат в себе 77% суточной нормы этого вещества, однако перебарщивать с употреблением продукта также не стоит.