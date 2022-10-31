Ученые перечислили полезные свойства морской капусты

Морские водоросли могут быть очень полезны для здоровья человека.
Так, морская капуста может быть отличным источником йода. Всего 2 ложки морских водорослей в день содержат в себе 77% суточной нормы этого вещества, однако перебарщивать с употреблением продукта также не стоит.
Помимо этого, морская капуста содержит в себе большое количество витаминов, минералов, полезных веществ и фолиевой кислоты. Она также благоприятно влияет на микрофлору кишечника.
Частое употребление морской капусты способно уменьшить риск возникновения заболеваний сердца, передает ETNT.