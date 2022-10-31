Диетолог назвала идеальный осенний завтрак

В идеальный осенний завтрак должны входить компоненты, которые помогают поднять настроение. Врач-диетолог Татьяна Залетова назвала несколько таких продуктов.
По ее словам, осенью качество завтрака зависит не только от соотношения белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ, которые входят в его состав. В это время года утренний прием пищи должен доставлять удовольствие. Блюда для завтрака нужно дополнять продуктами ярких цветов с насыщенным ароматом и выраженным вкусом.
— Ароматерапия и яркие визуальные образы поднимут настроение утром и поддержат нервную систему в рабочем состоянии. Например, в завтрак можно добавить протертые ягоды, варенье, мед или горький шоколад. Это даст дополнительный заряд энергии, потому что такая еда стимулирует выработку гормонов счастья, — пояснила диетолог в интервью радио Sputnik.
Залетова отметила, что при этом завтрак не должен приводить к набору лишнего веса. Не следует злоупотреблять повышающими настроение продуктами и «заедать» негативные эмоции.