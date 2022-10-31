Диетолог назвала идеальный осенний завтрак

По ее словам, осенью качество завтрака зависит не только от соотношения белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ, которые входят в его состав. В это время года утренний прием пищи должен доставлять удовольствие. Блюда для завтрака нужно дополнять продуктами ярких цветов с насыщенным ароматом и выраженным вкусом.