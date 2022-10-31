Перечислены продукты, которые подорожают к Новому году

Если есть цель не потратить на новогоднее застолье целое состояние, то покупкой некоторых продуктов стоит озаботиться уже сейчас. Какие продукты подорожают к декабрю, News.ru рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков Александр Разуваев.
В первую очередь поторопиться стоит любителям деликатесов, а именно черной и красной икры, отметил эксперт. Их длительный срок годности позволяет приобрести продукт уже сейчас. Консервы для любимых блюд тоже подрастут в цене.
Повысятся цены на импортный алкоголь, а также набор для оливье.
“Я думаю, в этом году годовая инфляция будет 12%, а "индекс оливье" – под 20%”, – объяснил Разуваев.
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