С чем нельзя пить кофе тем, кто следит за фигурой и кожей

От них стоит отказаться, если не хотите набрать лишние килограммы и заработать проблемы с кожей.

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Осенью кофейни балуют гостей сезонным меню. Среди ароматного глинтвейна, пряного чая и классического американо появляются варианты кофе с необычными добавками, например, солёной карамелью. Под манящими названиями часто скрываются вредные топинги, которые портят фигуру и кожу.

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Рассказываем, от какого тыквенного латте лучше отказаться и почему сладкие добавки превращают чашку кофе в опасность № 1.

Выпить чашку чая или кружку ароматного кофе — классический, а главное эффективный способ согреться в осеннюю непогоду. Я не против согревающих напитков на основе трав, специй, ягод и фруктов, если в них нет сахара и искусственных сладких сиропов. Ничего страшного не вижу и в чашке натурального кофе, сваренного в турке или приготовленного в кофемашине из молотого зерна.

Но чаще всего сезонные напитки в кафе — это высококалорийная углеводная ловушка с обилием вредных добавок.

От каких добавок в кофе лучше отказаться

Я отнесу к вредным добавкам несколько продуктов:

сахар, в том числе коричневый, который ничуть не полезнее обычного рафинада;

сахарные сиропы, богатые ароматизаторами и красителями;

жирные сливки;

шоколад;

зефир и маршмеллоу.

Это классические добавки, которые можно встретить в меню круглый год, и именно они представляют серьёзную угрозу для здоровья. Все перечисленные добавки (кроме сливок) — источник сахара и быстрых углеводов, которые при избыточном употреблении провоцируют набор веса, воспаления на коже (акне), нарушают работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, большинство рецептов подразумевают использование сразу нескольких топингов, например сиропа, сахара и шоколадной крошки.

Вдумайтесь: в одной порции такого напитка, напичканного добавками, может быть несколько сотен килокалорий и дневная норма сахара, которую можно получить из фруктов и других продуктов, более полезных для здоровья. Если оценить калорийность большой порции кофе с добавками, можно сказать, что она превышает норму полноценного обеда с белком, полезными жирами и сложными углеводами, которые дают энергию и насыщение организму.

Да, капучино со вкусом пряника, безусловно, кажется соблазнительным, но именно этот напиток поможет набрать несколько лишних килограммов, а вы при этом будете чувствовать себя голодным. Вкус пряника достигается за счёт добавления ароматизированного сиропа, который увеличит калорийность кофе в несколько раз и спровоцирует резкий скачок инсулина в крови из-за обилия сахара.

Ещё одна вредная добавка — это, конечно же, взбитые сливки, которые красиво выкладывают шапочкой сверху. Нет худшего сочетания для организма, чем жир и сахар, которым и являются сладкие взбитые сливки.

Организму сложно разделить эту комбинацию веществ, поэтому он запасает их в жировом депо, а человек набирает лишний вес и получает проблемы с кожей, ведь сахар и молоко — это провоспалительные продукты, которые активизируют патогенное выделение кожного сала и развитие акне.

Безусловно, главный недостаток кофе с добавками — это обилие сахара и, как следствие, избыток пустых калорий. Но есть ещё одно дополнение к чашке ароматного напитка, которое я не внесла в список: это десерты. Десерты предлагают к любому напитку, даже полезному травяному чаю без сахара. Так вот, если к каждому стакану кофе вы берёте маффин, круассан или кусочек торта, лишних килограммов и проблем с кожей вряд ли получится избежать. В этом приёме пищи нет полезных веществ, есть только быстрые углеводы и жиры.

Если вы заботитесь о своём здоровье, решительно отказывайтесь от десерта в пользу полноценного блюда или натуральных сладостей, например раф-пастилы без сахара.

Чем заменить кофе с вредными добавками

Если вам хочется попробовать сезонный напиток, например тыквенный латте, попросите бариста не добавлять в него сахар и сироп, потому что тыква обладает собственной сладостью и в сочетании с молочной основой напиток будет приятно сладким. В качестве добавок к напитку выберите пряные специи, например корицу, а не шоколадную посыпку или зефир.

Осенью лучше всего добавлять в кофе смесь гвоздики, кардамона, имбиря и куркумы. Такой напиток поможет восстановить силы и защитит от простуды и гриппа, повышая иммунитет.

Зимой будут полезны имбирь, корица, гвоздика, перец, бадьян, апельсин и мускатный орех.

Отмечу, что все специи помогают снизить негативное воздействие кофе на организм. Самая полезная и доступная добавка — корица, которая снижает закисляющее действие кофе на организм и оказывает согревающий эффект. Корица поможет победить простудные заболевания, приведёт в тонус нервную систему и создаст прекрасное настроение.

Я настоятельно рекомендую выбирать только те напитки, которые имеют максимально простой и понятный состав: натуральный кофе, вода или молоко, специи. Попробуйте кофе на растительном молоке — миндальном, овсяном, кокосовом. Это полезная альтернатива коровьему, которая наполнит организм растительными жирами и белком.

Как приготовить полезный напиток дома

В завершение темы хочу поделиться рецептом согревающего напитка, который станет полезной альтернативой кофе из кофейни, — пряного чая-латте.

Это восхитительный сладкий напиток с тонкими нотками корицы и кардамона. Немного имбиря и мускатного ореха наделяют его максимальным согревающим эффектом.

Вам понадобятся: чёрный чай — 500 мл;

растительное молоко — 2,5 стакана;

гвоздика — 1/4 ч. л.;

сухой имбирь — 1/4 ч. л.;

молотый кардамон — 1 ч. л.;

щепотка мускатного ореха.