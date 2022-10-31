Как приготовить куриную грудку, чтобы она осталась сочной

Многие не любят куриную грудку, потому что она получается сухой. Однако при правильном приготовлении это диетическое мясо может быть очень вкусным.
Популярный кулинарный блогер Дмитрий Змиевский в своем телеграм-канале поделился рецептом курочки «под шубой».
Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:
Куриную грудку следует замариновать на полчаса в сметане и соевом соусе, затем выложить в форму.
Лук нужно обжарить и смешать с другими ингредиентами для «шубы». Затем выложить на куриную грудку, добавить сверху чуть сыра и убрать в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.