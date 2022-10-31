Как приготовить куриную грудку, чтобы она осталась сочной

Многие не любят куриную грудку, потому что она получается сухой. Однако при правильном приготовлении это диетическое мясо может быть очень вкусным.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Популярный кулинарный блогер Дмитрий Змиевский в своем телеграм-канале поделился рецептом курочки «под шубой».

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

куриная грудка – 500 г,

сметана – 3 ст. л.,

соевый соус – 2 ст. л.,

соль, перец по вкусу,

лук – 1 шт.,

помидоры – 200 г,

сыр – 150 г,

сметана – 2 ст. л.,

майонез – 1/2 ст. л.

Куриную грудку следует замариновать на полчаса в сметане и соевом соусе, затем выложить в форму.