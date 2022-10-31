Как хранить тыкву, чтобы она сохранила свои полезные качества

Тыква – один из самых полезных и вкусных осенних овощей. Чтобы надолго сохранить красивые и ароматные плоды, нужно соблюдать ряд условий.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Опытные огородники знают, какие идеальные условия нужно соблюсти для хранения тыквы. Температура в помещении должна варьироваться в пределах +5…+15 градусов, а влажность – около 75%. Стоит выбрать затемненное помещение с хорошей вентиляцией. В таких условиях поздние сорта тыквы будут храниться без потери вкусовых качеств и товарного вида около 8–10 месяцев.

Конечно, лучшее место для хранения – погреб, ведь там проще создать оптимальные условия для длительного хранения.

Тыкву перед закладкой нельзя мыть или вытирать, потому что так можно стереть естественный защитный слой.

Хранят плоды на стеллажах, предварительно уложив слой сухой соломы или бумагу.

Тыкву следует разложить в один слой, оставляя при этом зазор между плодами.

Плодоножку всех плодов лучше направить вверх.