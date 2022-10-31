Диетолог посоветовала есть чеснок для укрепления здоровья

«Хром участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, то есть он защищает от развития диабета. Молибден нужен, чтобы регулировать обменные процессы, чтобы у нас ферменты хорошо вырабатывались. Это нужно для нашего пищеварения», — сказала Дюваль.