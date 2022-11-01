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1 час назад

Ученые обнаружили неожиданную пользу жареного картофеля

Волгоградская правдаиещё 2

Исследования показали, что этот продукт не настолько вреден, как раньше считали медики.

Ученые обнаружили неожиданную пользу жареного картофеля
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

В экспериментах с картофелем участвовало более 2500 человек в возрасте старше 30 лет. Исследование проводилось на протяжении 50 лет – ученые сравнивали пищевые привычки участников и их состояние здоровья. Они хотели установить, есть ли связь между потреблением картофеля и кардиометаболическими показателями, сообщает издание Journal of Nutritional Science.

Участники исследования ели печеный картофель, жареный, пюре из картофеля и вареный овощ. На протяжении всех лет состояние здоровья участников тщательно фиксировали.

В итоге выяснилось, что нет никакой связи между регулярным потреблением обычного или сладкого картофеля и повышением риска развития проблем со здоровьем. Если участники эксперимента ели жареный картофель без красного мяса и при этом вели активный образ жизни, то их здоровье даже становилось лучше. Так, у них на 24% реже развивался диабет второго типа и на 26% реже встречался высокий уровень холестерина.

По словам специалистов, картофель содержит клетчатку и качественные углеводы. Картофель – источник калия, необходимого для мышц, и витамина С, предотвращающего повреждение клеток.

Чтобы добиться максимального положительного эффекта, важно сочетать картофель с другими продуктами. Вместо мяса нужно выбрать лук, авокадо или перец чили. Масло или сметану в картофель следует добавлять только в небольших количествах.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

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