Крем-суп, запеканка и ньокки: что приготовить из тыквы?

Начиная с середины октября по всему миру проходят фестивали тыквы. Во время этих ярких праздников фермеры демонстрируют бахчевые всевозможных размеров и оттенков, которые им удалось вырастить. И, конечно, осенние тыквенные фестивали не обходятся без кулинарных соревнований. Какие только блюда не готовят повара: супы, карри, салаты, рагу и десерты. У всех народов СНГ тыква в почете. Молдаване делают из нее плацинды, белорусы – печеные пирожки, кавказские народы – чуду, хынглыш и чепалгаш, а народы Центральной Азии уважают слоеную самсу с тыквой и зирой. Вот только несколько новых рецептов из тыквы от шеф-поваров специально для читателей MIR24.TV.

Фото: Мир24 Мир24

Крем-суп из тыквы с креветками

Мир24

Крем-супы – это самое очевидное блюдо, которые только можно приготовить из тыквы. Их готовят на всех континентах – и с морепродуктами, и с курицей, и с индейкой. Шеф-повар ресторана «LESNOY» рассказал, как сделать, чтобы такой суп имел не только красивый вид, но и яркий вкус.

Ингредиенты:

Тыква – 1 кг Мед – 50 г Креветки тигровые – 15-20 шт. Тимьян – 10 г Чеснок – 30 г Растительное масло – 20 г Сливочное масло –20 г Репчатый лук – 70 г Куриный бульон – 1 л Сливки 33% – 100 г Лук сибулет – 10 г Тыквенное масло – 20 г Оливковое масло –20 г Тыквенные семечки – 25 г Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Тыкву разрезать пополам, очистить от семечек, в каждую половинку добавить мед, тимьян, чеснок, завернуть в фольгу и поставить запекаться в духовку при температуре 180 градусов на 1,5-2 часа. Готовую тыкву вынуть и очистить от кожуры.

В кастрюле на смеси сливочного и растительного масла обжарить репчатый лук до золотистого цвета, добавить почищенную запеченную тыкву, залить горячим куриным бульоном и проварить до закипания. Далее пробить все блендером до получения однородной пюреобразной массы. В готовый суп добавить сливки и еще немного бульона, посолить и поперчить по вкусу. Сливками и бульоном можно регулировать густоту супа до желаемой.

Очищаем креветки от панциря, обжариваем на оливковом масле 2-3 минуты. При подаче украшаем суп креветками (3-4 штуки на порцию), обжаренными тыквенными семечками, несколькими каплями тыквенного масла, луком сибулет.

Индийский карри из цветной капусты и мускатной тыквы

Мир24

Никогда не слышали о тыквенном карри? Тогда обязательно попробуйте сделать его. Он получается куда нежнее, чем традиционный. Рецептом этого и двух следующих блюд делится сервис доставки «Лента Онлайн»:

Ингредиенты:

Лук репчатый – 2 ш Оливковое масло – 2 ст. л. Тыква – 0,5 шт. Капуста цветная белая – 1 кочан Паста карри красная – 100 г Перец чили красный – 1 шт. Чеснок – 4 зубчика Нут консервированный – 1 банка Кинза – 1 пучок Лимоны – 0.5 шт. Шпинат – 200 г Йогурт греческий – 3 ст. л. Соль – по вкусу Рис длиннозерный – 6 ст. л. Лук-шалот – 2 шт. Чеснок – 3 зубчика Растительное масло – 2 ст. л. Имбирь (корень) – 2 см Перец чили зеленый – 1 шт. Бульон овощной – 450 мл Кориандр молотый – 1 ч. л. Мускатный орех (тертый) – на кончике ножа Соус соевый темный – 1 ст. л. Соус рыбный – 1 ст. л. Лук зеленый – для украшения Соль – по вкусу

Как приготовить:

Рис тщательно промойте в нескольких водах. Залейте свежей водой и оставьте на 30 минут. Затем откиньте на сито и оставьте на 1 час.

Лук и чеснок очистите, лук нарежьте тонкими кольцами, чеснок измельчите. Разогрейте растительное масло в воке или большой сковороде и обжаривайте лук 5–7 минут. Добавьте чеснок, перемешайте, переложите овощи в миску, накройте и отставьте.

Имбирь и чили очистите и измельчите. В вок или сковороду выложите рис и готовьте, помешивая, пока зерна не станут прозрачными. Влейте бульон (воду), добавьте имбирь, чили, кориандр и соль. Доведите до кипения, уменьшите огонь до слабого, накройте и готовьте 20 минут. Добавьте половину лука с чесноком и мускатный орех. Аккуратно перемешайте. Переложите рис на подогретое блюдо, посыпьте оставшейся луково-чесночной смесью, сбрызните смесью соевого и рыбного соуса, красьте рубленым зеленым луком, если хотите.

Для карри лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Разогрейте оливковое масло в сковороде и обжаривайте лук, помешивая, 3–4 минуты.

Из тыквы удалите семечки и, не очищая, нарежьте тыкву на кубики со стороной 2 см. Добавьте к луку.

Кочан цветной капусты сначала разрежьте на 4 части, затем нарежьте такими же кубиками, что и тыкву. Добавьте в сковороду вместе с пастой карри. Влейте немного кипятка, перемешайте и готовьте 2 минуты. Периодически помешивайте.

Перчик чили, не очищая, нарежьте колечками. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Добавьте чили и чеснок в карри, перемешайте. Влейте в сковороду нут вместе с жидкостью.

У кинзы отделите листики от стеблей. Стебли мелко порубите и добавьте в сковороду, листики сохраните. Накройте карри крышкой и тушите 20 минут, периодически помешивая после того, как карри закипит, и, если нужно, доливайте воды.

Когда карри будет готово, посолите его по вкусу, добавьте лимонный сок и перемешайте. Выложите на карри шпинат, перемешайте и влейте немного воды, чтобы добиться нужной консистенции. Как только шпинат осядет, добавьте йогурт и снова перемешайте. Посыпьте листиками кинзы и подавайте с пряным рисом.

Запеченная тыква с булгуром

Мир24

Булгур относится к не самым распространенным на наших столах крупам. Лучше всего вкус булгура подчеркивает сладкая тыква, в сочетании с которой он становится очень ароматным. Различные пряности и травы только усилят этот эффект. Самая вкусная каша из булгура с тыквой получится, если тыкву удастся купить с мякотью оранжевого цвета.

Ингредиенты:

Тыква – 1 шт. Оливковое масло – 3 ст. л. Булгур – 100 г Лимоны – 1 шт. Прованские травы – 0.25 ч. л. Помидоры вяленые – 100 г Помидоры черри красные – 8 шт. Мята свежая – 2 веточки Петрушка – 3 веточки Сыр фета – 60 г Микрозелень – для подачи Соль – по вкусу Перец черный молотый – по вкусу

Как приготовить:

С тыквы срежьте крышечку, очистите от семян и части мякоти (ее можно использовать в других блюдах), сбрызните изнутри 2 ст. л. оливкового масла, посолите, поперчите. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте тыкву 35–40 минут.

Пока запекается тыква, приготовьте начинку. Залейте булгур 200 мл кипятка, добавьте сок 1/2 лимона, соль, перец, прованские травы и варите крупу на тихом огне 15–20 минут. В самом конце добавьте вяленые помидоры и снимите с огня.

Разрежьте черри пополам, зелень мелко нарежьте. Добавьте к булгуру и перемешайте. Сбрызните оставшимся оливковым маслом и лимонным соком по вкусу. Наполните тыкву булгуром и уберите в духовку еще на 10–15 минут. Затем достаньте тыкву из духовки, посыпьте раскрошенным сыром, украсьте микрозеленью и подавайте.

Тыквенная запеканка с курагой и кокосом

Мир24

Солнечная творожно-тыквенная запеканка с курагой обладает ярко-выраженным вкусом. Блюдо подойдет для полезного завтрака, полдника или перекуса.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 1 шт. Геркулес – 2 ст. л. Творог (9%) – 200 г Сахарный песок – 2 ст. л. Тыква – 150 г Крупа манная – 1 ст. л. Кокосовая стружка – 3 ст. л. Курага – 150 г Цедра апельсина – 2 ст. л. Сливочное масло – 30 г

Как приготовить:

Взбейте яйцо венчиком. Добавьте овсяные хлопья, перемешайте и оставьте на 5 минут. Протрите творог через мелкое сито в миску. Добавьте сахар и перемешайте. Соедините с яично-овсяной массой.

Тыкву нарежьте кубиками и измельчите блендером в пюре. Добавьте к творожной массе и перемешайте. Всыпьте манную крупу и кокосовую стружку. Курагу вымойте, мелко нарежьте и добавьте в творожное тесто вместе с цедрой. Еще раз перемешайте.

Разогрейте духовку до 180 °С. Выложите получившуюся массу в смазанную сливочным маслом форму и запекайте 30 минут. Остудите, разложите по тарелкам и подавайте.

Тыквенные ньокки с пекорино и шалфеем

Мир24

Итальянские клецки, которые называются ньокки, традиционно готовятся из картофельного теста, но в рецепте шеф-повара GIGI Restaurant Никиты Овчинникова роль картофеля выполнит тыква. Тыквенные ньокки имеют потрясающий оранжевый цвет и приятный сладковатый вкус.

Ингредиенты:

Тыква запеченная – 160 г Мука – 80 г Сыр грана падано – 40 г Шалфей – 10 г Сыр пекорино – 20 г Сливочное масло – 40 г Соль и молотый черный перец – по вкусу

Как приготовить:

Запеченную тыкву нужно пробить в блендере до состояния пюре. Сыр грана падано и сыр пекорино натереть на мелкой терке.

В миске смешать тыквенное пюре, половину сыра грана падано и муку и вымесить тесто руками или при помощи специальной насадки для теста на миксере. Из теста сформировать ньокки и отварить их в течение 10 минут в кипящей подсоленной воде.

В сотейнике растопить сливочное масло и прогреть в нем шалфей. Добавить ньокки и обжаривать на медленном огне еще 5-7 минут. При подаче выложить на тарелку тыквенные ньокки, посыпать тертым сыром пекорино и грана падано.

Горячий белый шоколад с пряной карамельной тыквой

Мир24

Тем сладкоежкам, которым нравится горячий шоколад, наверняка будет интересен тыквенный вариант любимого напитка. Рецепт этого и следующего десерта от сервиса доставки «Лента Онлайн».

Ингредиенты:

Тыква – 300 г Молоко (3,2%) – 300 мл Корица в палочках – 2 шт. Бадьян – 3 звездочки Гвоздика – 3 бутона Имбирь сушеный молотый – 0.5 ч. л. Шоколад белый – 200 г Сливки взбитые – 100 г

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 200 °С. Тыкву очистите, нарежьте крупными кусками, выложите на застеленный пергаментом противень и запекайте 15–20 минут. Немного остудите и измельчите блендером в пюре.

Влейте молоко в сотейник и доведите почти до кипения. Добавьте все специи и прогревайте молоко 2–3 минуты, чтобы оно пропиталось пряным вкусом и ароматом.

Процедите молоко, верните в сотейник и поставьте на средний огонь. Добавьте тыквенное пюре и хорошенько перемешайте венчиком.

Шоколад наломайте на куски и добавьте в молоко. Прогревайте, постоянно помешивая, пока шоколад полностью не растворится. Разлейте напиток по кружкам, по желанию украсьте взбитыми сливками и сразу подавайте.

Тыквенное пралине со сливочным кремом и голубикой

Мир24

Ингредиенты:

Тыква – 500 г Сахарная пудра – 150 г Сливочное масло – 30 г Орехи микс – 100 г Сливки (22%) – 200 мл Крем чиз – 200 г Сахарная пудра – 50 г Какао-порошок – 1 ч. л. Голубика – 100 г Мята свежая – 2 веточки

Как приготовить:

Тыкву очистите, нарежьте крупными кубиками, выложите в кастрюлю, засыпьте 100 г сахарной пудры и оставьте на 2 часа. Когда тыква даст сок, поставьте кастрюлю на небольшой огонь и тушите тыкву 20–25 минут до мягкости. Затем разомните в пюре.

Растопите сливочное масло в сковороде на небольшом огне и всыпьте оставшиеся 50 г сахарной пудры. Когда пудра начнет плавиться, выложите в сковороду орехи и перемешайте.

Расстелите пергамент на столе, выложите орехи и остудите. Затем измельчите блендером. Немного ореховой крошки отложите для подачи, остальную смешайте с тыквенным пюре.

Для крема взбейте сливки миксером, добавьте крем чиз, сахарную пудру и какао. Перемешайте.

Разложите тыквенное пралине в посуду для подачи, сверху – сливочный крем. Посыпьте ореховой крошкой, украсьте голубикой, мятой и подавайте.