Кому и когда нельзя есть тыкву

У овоща много полезных свойств. Но некоторым он может только навредить.

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Красивая, яркая, сочная и ароматная — всё это про её величество тыкву. Царица осени правит бал на полках магазинов и манит попробовать все блюда с ней: супы, каши, запеканки и десерты. Блюда из тыквы действительно вкусные, а сам овощ весьма полезен для здоровья — но не для всех.

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Рассказываем, кому с осторожностью нужно есть тыкву и почему некоторым лучше отказаться от этого осеннего лакомства.

Чем полезна тыква

Тыква — питательный и сытный овощ, богатый антиоксидантами, витаминами и минералами. В 100 г содержится около 60 ккал, 30 г углеводов и 2 г белка, что делает её подходящим для диетического питания продуктом. Овощ богат и растительной клетчаткой, витаминами А и С, тиамином, железом, пиридоксином, магнием, калием, фолатами и марганцем. Такой состав положительно влияет на работу нервной системы, функции желудочно-кишечного тракта и работу сердца.

Здоровому человеку тыква также помогает укрепить иммунитет, что особенно важно в межсезонье. Кроме того, повышенное содержание витамина С положительно влияет на выработку коллагена, который необходим, чтобы кожа была гладкой, а волосы и ногти — крепкими. Витамины группы В и магний укрепляют нервную систему.

В ярко-оранжевой тыкве много альфа-каротиноидов, которые способны снижать риск развития сахарного диабета и болезней глаз.

В тыквенных семенах содержится аминокислота кукурбитин, которая оказывает антигельминтное действие — вещество токсично для некоторых разновидностей паразитов, для человека же совершенно безопасно. Тыква усиливает кишечную перистальтику, благодаря чему токсины, паразиты и токсичные следы их жизнедеятельности выводятся из организма.

Калий и железо, фосфор и магний, витамины В и Е из семечек быстро усваиваются тканями и вместе с кровью разносятся по организму. Это также способствует укреплению иммунитета, ослабленного на фоне жизнедеятельности паразитов, помогает восстановить микрофлору кишечника.

Кому нельзя есть тыкву

Тыква — полезный овощ, но есть её можно не всем. А съедать слишком много не рекомендуется никому.

Аллергия на тыкву встречается очень редко, и чаще всего это связано с реакцией организма на белок f225, который есть в составе плода. Тем не менее, если вы заметите признаки аллергии, исключите этот овощ из рациона и обратитесь за помощью к специалисту. Скорее всего, вам потребуется прием антигистаминных препаратов.

Кроме аллергии, есть ряд распространённых заболеваний, при которых этот овощ следует исключить из рациона или употреблять в минимальных количествах:

тяжёлые формы диабета — тыква обладает высоким гликемическим индексом, поэтому провоцирует резкие скачки сахара;

пониженная кислотность желудка и болезни желудочно-кишечного тракта в острой стадии;

кишечные колики и вздутие живота.

Осенью необходимо поддерживать организм и добавлять в меню витаминные продукты. Настоятельно рекомендую включить в него и тыкву, если у вас нет медицинских противопоказаний. Возможно, этот вкусный и полезный овощ станет первым шагом на пути к более здоровому и богатому овощами рациону.