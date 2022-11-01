Какие специи могут нанести вред здоровью

Диетолог, нутрициолог Олеся Лукашенкова рассказала, какие специи при их чрезмерном употреблении могут нанести вред здоровью.

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Кориандр — одна из самых древних специй с большим количеством полезных свойств, однако при излишнем употреблении снижает уровень сахара в крови, поэтому диабетикам с этой пряностью надо быть осторожней, сказала она в беседе с «Москвой 24».

Высокие дозы кумарина, который содержится в корице, при длительном употреблении могут оказывать токсическое воздействие на печень, уточнила эксперт.