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1 час назад

Какие специи могут нанести вред здоровью

RT на русскомиещё 2

Диетолог, нутрициолог Олеся Лукашенкова рассказала, какие специи при их чрезмерном употреблении могут нанести вред здоровью.

Какие специи могут нанести вред здоровью
Фото: RT на русскомRT на русском

Кориандр — одна из самых древних специй с большим количеством полезных свойств, однако при излишнем употреблении снижает уровень сахара в крови, поэтому диабетикам с этой пряностью надо быть осторожней, сказала она в беседе с «Москвой 24».

Высокие дозы кумарина, который содержится в корице, при длительном употреблении могут оказывать токсическое воздействие на печень, уточнила эксперт.

Она также предостерегла людей с острым и хроническим гепатитом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки от употребления куркумы.

Еда,
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