Диетолог рассказала о полезных свойствах свеклы

Свекла богата витаминами и различными полезными веществами, которые укрепляют иммунитет и борются с заболеваниями.

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По словам диетолога Дидем Йылдыз Кучук, свекла богата витаминами В и С, а также такими полезными микроэлементами, как бетаин, фолиевая кислота, железо, йод, бор, цинк, натрий и магний. Такой разнообразный состав помогает в борьбе с множеством недугов.

Так, благодаря содержанию витамина С свекла благоприятно влияет на кровяное давление и кровоток, что снижает риск развития различных заболеваний головного мозга и сердечно-сосудистой системы.

В борьбе с воспалениями корнеплод тоже может помочь благодаря беталаинам и оксиду азота. Беталаин не только придает свекле красный цвет, но и обладает антиоксидантными свойствами. Он помогает в борьбе с онкологическими заболеваниями и снижает уровень гомоцистеина в крови.