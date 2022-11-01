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1 час назад

В чем различия вегетарианства и веганства

runews24.ruиещё 1

Вегетарианцы не едят мясо, рыбу, птицу и морепродукты, любую пищу, которая появляется в результате убийства или жестокого обращения с животными.

В чем различия вегетарианства и веганства
Фото: runews24.rurunews24.ru

Веганы полностью отказываются от животной пищи и продуктов такого происхождения, употребляют лишь растительные продукты.

Вегетарианская система питания состоит из большого количества овощей и фруктов, а также бобовых, круп, орехов и семечек. Некоторые вегетарианцы едят молоко, яйца и мёд.

Веганы едят только растительную пищу. Есть сыроеды, употребляющие продукты без тепловой обработки, и фрукторианцы.

При этом веганы отказываются от косметики, предметов быта, одежды, аксессуаров, которые были созданы с причинением вреда животным.

Например, они не носят кожаные вещи, меховые, не пользуются косметикой, которую тестировали на животных и так далее.

Такие диеты при правильном использовании оказывают положительный эффект на организм. Из него выводятся токсины и шлаки, очищается кожа, снижается вес, риск развития сахарного диабета, болезней сердца и сосудов.

Еда,
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