В чем различия вегетарианства и веганства

Вегетарианцы не едят мясо, рыбу, птицу и морепродукты, любую пищу, которая появляется в результате убийства или жестокого обращения с животными.
Веганы полностью отказываются от животной пищи и продуктов такого происхождения, употребляют лишь растительные продукты.
Вегетарианская система питания состоит из большого количества овощей и фруктов, а также бобовых, круп, орехов и семечек. Некоторые вегетарианцы едят молоко, яйца и мёд.
Веганы едят только растительную пищу. Есть сыроеды, употребляющие продукты без тепловой обработки, и фрукторианцы.
При этом веганы отказываются от косметики, предметов быта, одежды, аксессуаров, которые были созданы с причинением вреда животным.
Например, они не носят кожаные вещи, меховые, не пользуются косметикой, которую тестировали на животных и так далее.
Такие диеты при правильном использовании оказывают положительный эффект на организм. Из него выводятся токсины и шлаки, очищается кожа, снижается вес, риск развития сахарного диабета, болезней сердца и сосудов.