В чем различия вегетарианства и веганства

Вегетарианцы не едят мясо, рыбу, птицу и морепродукты, любую пищу, которая появляется в результате убийства или жестокого обращения с животными.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Веганы полностью отказываются от животной пищи и продуктов такого происхождения, употребляют лишь растительные продукты.

Вегетарианская система питания состоит из большого количества овощей и фруктов, а также бобовых, круп, орехов и семечек. Некоторые вегетарианцы едят молоко, яйца и мёд.

Веганы едят только растительную пищу. Есть сыроеды, употребляющие продукты без тепловой обработки, и фрукторианцы.

При этом веганы отказываются от косметики, предметов быта, одежды, аксессуаров, которые были созданы с причинением вреда животным.

Например, они не носят кожаные вещи, меховые, не пользуются косметикой, которую тестировали на животных и так далее.