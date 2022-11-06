Цукаты из тыквы в домашних условиях: вкусные рецепты

Приготовить цукаты из тыквы в домашних условиях – задача не самая сложная. Вам понадобится хорошая тыква, большее желание, чуточку терпения и проверенный рецепт. «Рамблер» предлагает несколько отличных рецептов цукатов из тыквы, которые восхитят всех, кому посчастливится их попробовать.