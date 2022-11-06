Цукаты из тыквы в домашних условиях: вкусные рецепты

Приготовить цукаты из тыквы в домашних условиях – задача не самая сложная. Вам понадобится хорошая тыква, большее желание, чуточку терпения и проверенный рецепт. «Рамблер» предлагает несколько отличных рецептов цукатов из тыквы, которые восхитят всех, кому посчастливится их попробовать.
На самом деле многие готовы потратить много времени на поиски вкусного и полезного лакомства, но гораздо быстрее будет взять и приготовить его самостоятельно.
Рецепт №1. Цукаты из тыквы с лимоном
Ингредиенты
Приготовление
- Напомним, что тыкву нужно сначала очистить от кожуры и семечек, и только после этого можно взвешивать. Очищенную тыкву режем ровным кубиком, перекладываем в кастрюлю и засыпаем сахаром, оставляем на несколько часов, можно даже на ночь.
- Затем добавляем воду, с апельсина снимаем цедру, а затем выжимаем сок в ту же кастрюлю, кладем палочку корицы и ставим на огонь. Даем покипеть пять минут, после чего снимаем с огня и ждем, когда содержимое кастрюли полностью остынет. Затем еще раз нагреваем, даем пять минут покипеть и снова остыть. И так еще три раза. На это уйдет целый день, но зато тыква пропитается сиропом и станет прозрачной.
- Перекладываем в дуршлаг и даем сиропу стечь. На это уйдет еще два-три часа, но можно оставить тыкву на ночь, чтобы утром приступить к сушке.
- Если у вас есть аппарат для сушки овощей, фруктов и грибов, можно воспользоваться им. Но и духовка тоже подойдет. Застилаем противень бумагой для выпечки, раскладываем кусочки тыквы по одному и отправляем в духовку на три-четыре часа при температуре около 50 градусов по Цельсию. Готовые цукаты сохраняют определенную эластичность, но при это не липнут к рукам.
- Полученные цукаты можно присыпать сахарной пудрой перед подачей на стол. Так они будут выглядеть более фотогенично и даже драматично. Если гостей поражать не собираетесь, то вполне можно обойтись и без пудры.
Рецепт №2. Цукаты из тыквы с лимоном
Ингредиенты
Приготовление
- Очищенную тыкву режем ровными слайсами, укладываем в кастрюлю и засыпаем сахаром, оставляем на два-три часа. Поскольку ломтики относительно тонкие, они быстро дадут сок.
- Затем добавляем два стакана воды, с лимона снимаем цедру, выжимаем сок и ставим на сильный огонь. После закипания огонь убавляем, а через пять минут снимаем кастрюлю с огня. Даем тыкве остыть, после чего снова ставим на огонь, кипятим пять минут и снимаем. Повторяем два-три раза, пока ломтики тыквы не станут прозрачными.
- Сироп сливаем, а тыкву перекладываем в дуршлаг, чтобы стекли последние капли. Кстати, сироп можно перелить в бутылку и использовать в выпечке или подавать к блинчикам, сырникам и оладьям.
- После того, как сироп стечет, готовим тыкву к сушке. Можно разложить в один слой на поддоны аппарата для сушки овощей, фруктов и грибов и сушить по инструкции или на противень, который предварительно нужно застелить бумагой для выпечки, и сушить в духовке – три-четыре часа при температуре около 50 градусов по Цельсию. Готовые цукаты остаются эластичными, но при этом не липнут к рукам.
- Перед подачей цукаты из тыквы можно присыпать сахарной пудрой для красоты.
Рецепт №3. Цукаты из тыквы с ароматом глинтвейна
Ингредиенты
• Мускатный орех – щепотка
• Имбирь – щепотка сушеного или два сантиметра корня
Приготовление
- Очищенную тыкву режем ровными слайсами или кубиками, как больше нравится, кладем в кастрюлю, равномерно пересыпая сахаром. Слайсы быстрее дадут сок, кубики можно оставить на ночь.
- Затем добавляем два стакана вина, с апельсина снимаем цедру, выжимаем сок, кладем все остальные ингредиенты и ставим на сильный огонь. Когда все закипит, огонь убавляем, а через пять минут выключаем и ждем, когда тыква остынет. Повторяем эти действия еще два-три раза. Нужно, чтобы тыква стала прозрачной, это значит, что она полностью пропиталась полученным сиропом.
- Сироп нужно слить, причем желательно в отдельную бутылку, чтобы потом использовать для ароматизации выпечки или даже кофе. Тыкву кладем в дуршлаг, чтобы стекли остатки сиропа.
- Тыкву сушим по инструкции в аппарате для сушки овощей, фруктов и грибов, для чего раскладываем кусочки или ломтики в один слой на поддоны. Также можно сушить в духовке в течение трех-четырех часов при температуре около 50 градусов по Цельсию, для этого тыкву кладем на застеленный бумагой для выпечки противень. Готовность цукатов определяется следующим способом: они сохраняют эластичность, но не липнут к рукам.
- Перед подачей цукаты из тыквы можно присыпать сахарной пудрой, если хочется, а можно есть и без всякой пудры.