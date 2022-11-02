Врач рассказала, чем заменить соль

Врач-эндокринолог Елена Мамонтова рассказала, чем можно заменить соль в рационе.

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Эксперт отметила, что вкусовые рецепторы человека адаптируются к пониженному содержанию соли в пище в течение нескольких недель. Стоит постепенно сокращать количество соли в блюдах, заменяя ее на специи.

Вместо соли для усиления вкуса блюд можно использовать: сухие и свежие травы, такие как петрушка, орегано, тимьян, укроп, базилик, чеснок; соки лимона или лайма; порошок карри.