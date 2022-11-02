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39 минут назад

Врач рассказала, чем заменить соль

Вечерняя Москваиещё 4

Врач-эндокринолог Елена Мамонтова рассказала, чем можно заменить соль в рационе.

Врач рассказала, чем заменить соль
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что вкусовые рецепторы человека адаптируются к пониженному содержанию соли в пище в течение нескольких недель. Стоит постепенно сокращать количество соли в блюдах, заменяя ее на специи.

Вместо соли для усиления вкуса блюд можно использовать: сухие и свежие травы, такие как петрушка, орегано, тимьян, укроп, базилик, чеснок; соки лимона или лайма; порошок карри.

Эксперт посоветовала поэкспериментировать с добавками, ориентируясь на собственные вкусовые ощущения, передает aif.ru.

Еда,
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