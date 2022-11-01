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41 минуту назад

Диетолог Барредо посоветовала готовить бульоны в холодное время года

RT на русском

Врач диетолог-эндокринолог Алёна Барредо рассказала о продуктах, полезных в холодное время года.

Диетолог посоветовала готовить бульоны в холодное время года
Фото: PxherePxhere

В беседе с Life.ru она выразила мнение, что это, например, различные костные бульоны, богатые аминокислотами и правильными жирами.

«Также бульоны богаты жирорастворимыми витаминами А, D, Е, которые у нас участвуют в иммунном ответе в том числе. Местный слизистый иммунитет работает с витамином А», — отметила Барредо.

По её словам, полезным можно назвать и сало, в котором есть правильные жиры и жировые кислоты.

Кроме того, эксперт включила в список квашеную капусту и ягоды.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефедова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

Еда,Наталья Нефедова,
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