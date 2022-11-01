5 продуктов, которые продлевают жизнь

Известный факт — чем более разнообразен наш рацион, тем лучше мы себя чувствуем и тем лучше питаются наши клетки, тем самым мы продлеваем молодость. Диетологи приводят списки продуктов, которые особенно полезны для поддержания молодости и красоты, и мы готовы поделиться своим топом продуктов, которые обязательно должны присутствовать в вашем рационе, если вы не планируете сбавлять темп жизни.

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Овсяная каша

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Популярный завтрак помогает не только надолго побороть голод, но и снабжает наш организм необходимым белком, которого так часто не хватает нашему организму. Даже половина стакана овсяной крупы будет достаточным количеством для поддержания суточной нормы белка. Однако будьте аккуратны — во время готовки овсяную кашу обязательно нужно разбавлять кусочком сливочного масла, так как отсутствие жиров спровоцирует вымывание кальция.

Оливковое масло

Вы замечали, что в рационе всех долгожителей практически всегда есть оливковое масло? И не просто так. Оливковое масло содержит огромное количество полезных элементов, особенно богато жирными кислотами, которые трудно найти в других продуктах, а также содержит олеуропеин — вещество, которое подавляет воспалительные процессы в организме.

Морепродукты

Причем важна не только сама рыба, но и моллюски, а также ракообразные. Лучше всего, если на вашем столе будет настоящее морское разнообразие. Особенно полезны жирные сорта рыбы, например, кета, скумбрия и палтус. Для людей, которые страдают из-за слабых сосудов и борются с сердечными проблемами употребление рыбы и морских продуктов — обязательный момент.

Яйца

Важный продукт, который необходим нашим глазам. Ученые пришли к выводу, что каротиноиды, содержащиеся в яйцах, помогают укреплять сетчатку, тем самым ослабляя проникновение ультрафиолетовых лучей. Если вы и не избежите катаракты, вы значительно замедлите ее появление в вашей жизни.

Грецкие орехи