Ученые призвали вернуть одну христианскую традицию ради спасения природы

По мнению исследователей из Кембриджского университета, возрождение католической традиции не есть по пятницам мясо может помочь сократить выбросы углерода на тысячи тонн.

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В 2011 году католические священники призвали верующих вернуться к традиционной привычке, но это сделал только каждый четвёртый. Тем не менее даже это позволило сократить выбросы углерода более чем на 55 000 тонн.

Поэтому учёные говорят, что католическая церковь имеет все возможности для того, чтобы помочь смягчить последствия изменения климата.