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1 час назад

Учёные призвали вернуть одну христианскую традицию ради спасения природы

Ferra.ru

По мнению исследователей из Кембриджского университета, возрождение католической традиции не есть по пятницам мясо может помочь сократить выбросы углерода на тысячи тонн.

Ученые призвали вернуть одну христианскую традицию ради спасения природы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В 2011 году католические священники призвали верующих вернуться к традиционной привычке, но это сделал только каждый четвёртый. Тем не менее даже это позволило сократить выбросы углерода более чем на 55 000 тонн.

Поэтому учёные говорят, что католическая церковь имеет все возможности для того, чтобы помочь смягчить последствия изменения климата.

«Мясное хозяйство является одним из основных источников выбросов парниковых газов. Если бы Папа Римский восстановил традицию не есть по пятницам мясо для католиков во всём мире, это могло бы помочь сократить выбросы», — пишут исследователи.

Еда,Католическая церковь,
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