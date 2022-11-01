8 лучших завтраков для похудения

По данным клиники Мейо, у взрослых, которые завтракают здоровой пищей, больше шансов поддерживать в норме свой вес и контролировать уровень сахара в крови. Издание Eat this, not that! перечислило примеры таких здоровых завтраков.
1. Тако.
Такое мексиканское блюдо может включать в себя несколько хорошо сбалансированных и питательных ингредиентов: яйца, овощи, сыр и низкокалорийную лепёшку.
2. Омлет с овощами.
Яйца выступают источником белка, а овощи — источником клетчатки.
3. Буррито.
Его тоже можно делать немного нестандартно. В качестве начинки можно использовать омлет со шпинатом, грибами, нарезанными помидорами или сальсой. А завернуть это всё можно в небольшую цельнозерновую лепёшку.
4. Греческий йогурт с добавками.
Можно добавлять свежие ягоды, фрукты и овсяные хлопья.
5. Белковые блины.
Такие блины делаются из небольшого спелого (лучше перезрелого) банана, двух яиц, одной столовой ложки орехового масла, щепотки корицы и капли ванильного или миндального экстракта (по желанию).
6. Сэндвич с яйцом.
Два яйца всмятку подаются с поджаренным цельнозерновым хлебом с рукколой или шпинатом, нарезанным помидором и двумя чайными ложками нежирного сливочного масла.
7. Творог с овсяными хлопьями и фруктами.
Можно использовать обезжиренный творог.
8. Овсянка с йогуртом.
Подойдёт опять же греческий йогурт.
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