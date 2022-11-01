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2 часа назад

8 лучших завтраков для похудения

Ferra.ru

По данным клиники Мейо, у взрослых, которые завтракают здоровой пищей, больше шансов поддерживать в норме свой вес и контролировать уровень сахара в крови. Издание Eat this, not that! перечислило примеры таких здоровых завтраков.

8 лучших завтраков для похудения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1. Тако.

Такое мексиканское блюдо может включать в себя несколько хорошо сбалансированных и питательных ингредиентов: яйца, овощи, сыр и низкокалорийную лепёшку.

2. Омлет с овощами.

Яйца выступают источником белка, а овощи — источником клетчатки.

3. Буррито.

Его тоже можно делать немного нестандартно. В качестве начинки можно использовать омлет со шпинатом, грибами, нарезанными помидорами или сальсой. А завернуть это всё можно в небольшую цельнозерновую лепёшку.

4. Греческий йогурт с добавками.

Можно добавлять свежие ягоды, фрукты и овсяные хлопья.

5. Белковые блины.

Такие блины делаются из небольшого спелого (лучше перезрелого) банана, двух яиц, одной столовой ложки орехового масла, щепотки корицы и капли ванильного или миндального экстракта (по желанию).

6. Сэндвич с яйцом.

Два яйца всмятку подаются с поджаренным цельнозерновым хлебом с рукколой или шпинатом, нарезанным помидором и двумя чайными ложками нежирного сливочного масла.

7. Творог с овсяными хлопьями и фруктами.

Можно использовать обезжиренный творог.

8. Овсянка с йогуртом.

Подойдёт опять же греческий йогурт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,
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