Как снизить вред от нездоровой еды

Из рациона стоит убрать или заменить некоторые продукты, которые не несут особой пользы.

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Специалисты Food ru считают, что периодически нужно менять красное мясо на белое, сокращать количество употребляемых колбас.

В неделю допустимо есть 500 граммов красного мяса – говядины, свинины, телятины. Всё остальное время нужно есть птицу или рыбу.

Нутрициолог Виктория Шалафаева отметила, что вместо круп, картофеля, макарон, тыквы, которые содержат много крахмала, можно добавить к мясу зелень и овощи.

Последние предотвратят образование потенциально опасных для здоровья соединений, которые появляются после расщепления белков.

Вместо хлеба в котлеты, голубцы, тефтели можно добавлять отруби. Они более полезны, в них есть клетчатка, которая тормозит обратное всасывание желчных кислот, глюкозы и холестерина.

За едой стоит пить воду, потому что она улучшает пищеварение. Также можно пить чайный гриб, комбучу и другие ферментированные напитки. Они позволят лучше усвоить питательные вещества.

Жарить на сковороде мясо лучше на рафинированном масле авокадо, топлёном — гхи или кокосовом. В них при нагревании не образуются вредные вещества.

Употребляя кофе, нужно пить воду, так как она нейтрализует все пагубные последствия от напитка.