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2 часа назад

Названы лучшие антиоксиданты

RT на русском

Кандидат медицинских наук и исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание» Светлана Павличенко напомнила о важном значении антиоксидантов для здоровья человека. Источником антиоксидантов являются ягоды.

Названы лучшие антиоксиданты
Фото: unsplashunsplash

Самое большое количество антиоксидантов содержится в чернике, рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

«50 г черники в день снижает уровень «плохого» холестерина низкой плотности в крови, расслабляюще действует на сосуды, что снижает нагрузку на сердце. Чернику также используют для профилактики и лечения гипертонической болезни», — отметила Павличенко.

В ряду полезных для здоровья ягод — источников антиоксидантов — она назвала клюкву, богатую витамином С, марганцем, железом и калием, а также малину, в которой содержатся хром, витамины А, С, Е, фосфор и железо.

Еда,
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