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18 минут назад

Станет ли безопасным продукт после удаления плесени

Вести Подмосковьяиещё 2

Плесень, возникающая на продуктах, не только портит их внешний вид и вкусовые свойства, но и содержит опасные для организма вещества. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Станет ли безопасным продукт после удаления плесени
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Продукты, в которых начинает размножаться любая плесень, становятся источниками микотоксинов. То есть плесень выделяет токсины, которые пропитывают продукт. Микотоксины практически не разлагаются при термической обработке – варка, жарка от них не избавляет. Эти токсины вызывают отравление. Самый большой вред, который могут причинить афлатоксины, – вызвать достаточно тяжелое заболевание печени, первичный рак. Это заболевание, к сожалению, плохо лечится и по факту смертельно», – отметил Владимир Болибок.

По его мнению, множество афлатоксинов может скапливаться в зерновых и бобовых культурах. Опасно игнорировать плесень на горохе, фасоли, арахисе, кофе, какао, уточнил врач.

Если с продукта можно срезать плесень, то это не означает, что и токсины можно убрать. Поэтому лучше избавиться от заплесневевшего продукта, а также проверить, нет ли следов плесени на продуктах, которые лежали рядом, порекомендовал Владимир Болибок.

Еда,Владимир Болибок,
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