Нутрициолог рассказала, кому можно есть майонез и сало

Продукты, богатые жирами, можно добавлять в рацион. Например, колбасу, сало и майонез. Как это сделать грамотно и без вреда здоровью, нутрициолог Ольга Панова рассказала “Москве 24”.

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Эксперт заявила, что демонизировать жирные продукты не стоит. А вот выбрать оптимальную порцию, которую можно съесть в день – обязательно нужно. По мнению нутрициолога, можно свободно добавить столовую ложку майонеза или пару куриных яиц в свой ежедневный рацион.

“На 100 граммов яйца у нас 13 граммов чистого белка, хорошего, который легко усваивается. Другое дело, что если мы съели два яйца, то уже получили дневную норму холестерина. Дальше это будет перерабатываться в тот холестерин, который нам не нужен”, – объяснила нутрициолог.

Сало вопреки распространенному мифу не повышает, а снижает уровень холестерина. Причина – содержание в продукте арахидоновой кислоты. Также сало помогает утолить голод. Но не стоит им увлекаться: 30 граммов продукта в день достаточно, отмечает Панова.

Также эксперт призвала не отказываться от колбасы, если вы ее любите. Панова рекомендовала выбрать продукт с хорошим составом и ограничиться порцией 50 граммов в день.