Какими продуктами можно отравиться насмерть

Большую часть летальных исходов при отравлениях вызывает ротавирус. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков, его слова передает «ФедералПресс».

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По мнению эксперта, отравиться можно любым продуктом, в котором содержание химикатов превышает допустимые показатели. Или если продукт заражен вирусными инфекциями.

Тимаков подчеркнул, что людям со слабой устойчивостью к вирусам достаточно съесть кусочек отравленного продукта, чтобы почувствовать симптомы отравления.