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35 минут назад

Врач назвал список продуктов, которыми можно отравиться насмерть

Мира Маркина

Большую часть летальных исходов при отравлениях вызывает ротавирус. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков, его слова передает «ФедералПресс».

Какими продуктами можно отравиться насмерть
Фото: UnsplashUnsplash

По мнению эксперта, отравиться можно любым продуктом, в котором содержание химикатов превышает допустимые показатели. Или если продукт заражен вирусными инфекциями.

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Тимаков подчеркнул, что людям со слабой устойчивостью к вирусам достаточно съесть кусочек отравленного продукта, чтобы почувствовать симптомы отравления.

Ранее россиянам назвали симптомы отравления грибами.

Еда,Евгений Тимаков,
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