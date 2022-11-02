Как приготовить оригинальные оладушки из картофеля

Популярный блогер Дмитрий Змиевский в своем телеграм-канале поделился рецептом, с которым справится даже начинающий кулинар.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты: картофель, ветчина, желток, мука, соль, лук, растительное масло.

Для подачи и оформления: слабосоленая рыба, рукола, брынза.

Картофель и ветчину порезать тонкой соломкой, смешать с мукой, яйцом, желтком и луком. Соль и перец добавить по вкусу.

На разогретую сковороду выложить в форме небольших лепешек полученную смесь и обжарить на растительном масле с обеих сторон до готовности.

При подаче украсить блюдо красной рыбой, руколой и брынзой.