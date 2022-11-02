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24 минуты назад

Как приготовить оригинальные оладушки из картофеля

Крестьянская жизнь

Популярный блогер Дмитрий Змиевский в своем телеграм-канале поделился рецептом, с которым справится даже начинающий кулинар.

Как приготовить оригинальные оладушки из картофеля
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты: картофель, ветчина, желток, мука, соль, лук, растительное масло.

Для подачи и оформления: слабосоленая рыба, рукола, брынза.

Картофель и ветчину порезать тонкой соломкой, смешать с мукой, яйцом, желтком и луком. Соль и перец добавить по вкусу.

На разогретую сковороду выложить в форме небольших лепешек полученную смесь и обжарить на растительном масле с обеих сторон до готовности.

При подаче украсить блюдо красной рыбой, руколой и брынзой.

Приятного аппетита!

Еда,
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