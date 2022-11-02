Как сделать тыквенный суп идеальным

Это яркое и ароматное блюдо можно вывести на новый уровень, воспользовавшись несложными советами.

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Оранжевая тыква — один из самых осенних продуктов: ее используют в ароматном латте, запекают со специями, используют, как горшочек для ароматного рагу. Но одно из самых популярных блюд из яркого овоща — тыквенный суп-пюре. В нашей стране он пока не получил такого широкого распространения, как в Европе. А зря!

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Такой супчик ароматный, нежный, помогает согреться. Готовить его совсем не сложно, а множество рецептов помогут каждому найти тот, что придется по вкусу.

Выбираем правильную тыкву

Чтобы суп получился ярким, сладковатым, с насыщенным вкусом, важно, чтобы овощ был оранжевым не только снаружи, но и внутри. Идеальный вариант — сорт «Мускатный»: это тыквы среднего размера, формой напоминающая грушу. Не закупайте этот сорт впрок: она не лежит долго, в отличие от других тыкв. Съедайте ее в течение пары недель после покупки или разрежьте и заморозьте.

Не забудьте о жире

Витамин А, содержащийся в тыкве, усваивается лишь в сочетании с жиром. Поэтому сливки — неотъемлемый ингредиент овощного супа. Да, их можно заменить молоком, но и вкус, и консистенция изменится, а возможная польза блюда заметно уменьшится.

Используйте специи

Тыква обладает довольно нейтральным вкусом, поэтому суп без правильного набора специй может показаться пресным. Не бойтесь использовать фенхель, он раскроет аромат осенних овощей, сделает его ярким и насыщенным, добавляйте свежий, а не сухой чеснок. Мускатный орех сделает суп еще ароматнее, наполнит кухню осенним, пряным запахом.

Немного хруста

Супы-пюре кому-то нравятся, благодаря бархатной консистенции, но многим в таких блюдах не хватает хрусткой нотки. Это легко исправить, добавив в суп сухарики, фундук, тыквенные семечки.

Разнообразьте бульон

Классическим считается овощной бульон для тыквенного супа, но, если вам не хватает наваристости, не бойтесь использовать куриный или креветочный отвар. Они не перебьют вкус тыквы, но сделают суп более сытным и ароматным.

Рецепт классического тыквенного супа

Почистите тыкву, удалив сердцевину, порежьте на набольшие кубики и уложите в кастрюлю.

Лук и фенхель нарежьте полукольцами, выложите их на сковороду с растительным маслом и слегка поджарьте.

Переложите овощи к тыкве, добавьте соль, долейте немного воды. Отварите овощи вместе около 20 минут: тыква размягчится.

После этого пробейте суп блендером до бархатной консистенции.

После этого приправьте суп черным перцем, куркумой, мускатным орехом, паприкой. Сочетайте специи по вкусу.