Нутрициолог перечислила вредные пищевые добавки

Пищевые добавки, содержащиеся в полуфабрикатах и других продуктах питания, могут представлять опасность для здоровья человека. Об этом заявила нутрициолог, консультант по питанию Татьяна Широкова, пишет "Газета.Ru".

Фото: СОВА СОВА

Обычно добавки применяются для придания блюду определенных вкусовых качеств и внешнего вида. Кроме того, они помогают производителям облегчить процесс приготовления.

По словам врача, чаще всего производители используют консерванты, красители, усилители вкуса и эмульгаторы. Она рассказала:

"Впоследствии из-за этих добавок могут развиться сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, поскольку полуфабрикаты часто содержат высокое количество жира, соли и сахара. А также могут привести к диабету и спровоцировать рак".

Нутрициолог отметила, что далеко не все полуфабрикаты несут пользу организму. Врач рекомендует россиянам обращать внимание на состав продуктов перед покупкой. Широкова считает, что опасными для здоровья считаются добавки Е216-217, Е230-232, Е239. Кроме того, некоторые добавки способствуют развитию онкологии. К ним относятся Е102, Е103, Е105, Е110 и ряд других.