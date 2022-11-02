Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
2 часа назад

Нутрициолог перечислила вредные пищевые добавки

СОВАиещё 1

Пищевые добавки, содержащиеся в полуфабрикатах и других продуктах питания, могут представлять опасность для здоровья человека. Об этом заявила нутрициолог, консультант по питанию Татьяна Широкова, пишет "Газета.Ru".

Нутрициолог перечислила вредные пищевые добавки
Фото: СОВАСОВА

Обычно добавки применяются для придания блюду определенных вкусовых качеств и внешнего вида. Кроме того, они помогают производителям облегчить процесс приготовления.

По словам врача, чаще всего производители используют консерванты, красители, усилители вкуса и эмульгаторы. Она рассказала:

"Впоследствии из-за этих добавок могут развиться сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, поскольку полуфабрикаты часто содержат высокое количество жира, соли и сахара. А также могут привести к диабету и спровоцировать рак".

Нутрициолог отметила, что далеко не все полуфабрикаты несут пользу организму. Врач рекомендует россиянам обращать внимание на состав продуктов перед покупкой. Широкова считает, что опасными для здоровья считаются добавки Е216-217, Е230-232, Е239. Кроме того, некоторые добавки способствуют развитию онкологии. К ним относятся Е102, Е103, Е105, Е110 и ряд других.

Специалист порекомендовала придерживаться цельного рациона, включая в него больше фруктов, ягод, овощей и зелени. Также она отметила, что не стоит экономить время на свое здоровье.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители