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1 час назад

Россиянам раскрыли 4 способа экономии на продуктах

Мария Иглина

Чтобы сэкономить на продуктах, стоит обратить внимание на сезонные овощи и фрукты. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на финансового консультанта сервиса доставки "Прием" Анастасию Макарову.

Россиянам раскрыли 4 способа экономии на продуктах
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

На сегодняшний день к сезонным фруктам и овощам можно отнести грибы, свеклу, хурму, клюкву, брокколи и гранат. В сезонное время они стоят гораздо дешевле.

В Роскачестве назвали продукты, чрезвычайно вредные для печени

Кроме этого можно заказать продукты длительного хранения на маркетплейсах, например, макароны, консервы, крупы, приправы и многое другое. Как отмечает эксперт, в этих местах такие товары чаще всего дешевле.

Макарова также посоветовала оценить свою потребительскую корзину и убрать из нее много вредных товаров. И четвертый совет заключается в сервисах питания. По словам эксперта, можно установить или подписаться на них, чтобы проще искать выгодные предложения и вырабатывать правильный рацион.

Ранее врач назвал список продуктов, которыми можно отравиться насмерть.

Еда,Анастасия Макарова,
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