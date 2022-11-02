Россиянам раскрыли 4 способа экономии на продуктах

Чтобы сэкономить на продуктах, стоит обратить внимание на сезонные овощи и фрукты. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на финансового консультанта сервиса доставки "Прием" Анастасию Макарову.
На сегодняшний день к сезонным фруктам и овощам можно отнести грибы, свеклу, хурму, клюкву, брокколи и гранат. В сезонное время они стоят гораздо дешевле.
Кроме этого можно заказать продукты длительного хранения на маркетплейсах, например, макароны, консервы, крупы, приправы и многое другое. Как отмечает эксперт, в этих местах такие товары чаще всего дешевле.
Макарова также посоветовала оценить свою потребительскую корзину и убрать из нее много вредных товаров. И четвертый совет заключается в сервисах питания. По словам эксперта, можно установить или подписаться на них, чтобы проще искать выгодные предложения и вырабатывать правильный рацион.