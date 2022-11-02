Диетолог перечислила продукты — заменители сладостей

Существует большое количество продуктов, которые можно употреблять вместо привычных сладостей. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Сладости можно заменить на более полезные продукты. Наш «центр вознаграждения» откликается именно на сладкий вкус. Самое лучшее — это сладкие ягоды и фрукты. Потому что там, конечно, тоже есть сахар, но он скомпенсирован клетчаткой. Точно так же он скомпенсирован в сухофруктах. Но нужно просто помнить, что в них нет еще и воды, поэтому концентрация, конечно же, повышается, — объяснила специалист.

По словам диетолога, нередко люди употребляют сладости не потому, что мечтают их съесть, а просто им хочется что-то погрызть. Это можно сравнить с курением, при котором человеку интересен не столько никотин, сколько привычное действие.

Именно поэтому не всегда нужна альтернатива именно в виде сладких продуктов, уверена врач.

— Иногда бывает, что крахмалистые овощи (та же морковка) тоже могут отчасти заменить сладости. Можно съесть овсянку с йогуртом и орехами — эффект тоже будет достигнут, придет успокоение. Оно, может быть, не появится так быстро, как после конфет, но через некоторое время, минут через 20. Тут нужно смотреть, отчего нас тянет на сладкое, — рассказала диетолог.

Иногда сладкое просто заменяется спортом, и человек о первом вообще забывает, добавила Соломатина.