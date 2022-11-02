Заедаете стресс? Тогда хотя бы не налегайте на эти продукты

Есть в три горла — далеко не лучший способ справиться со стрессом. Но иногда проще что-нибудь быстро слопать, чтобы хоть на время полегчало. Поэтому все мы в какой-то степени стресс заедаем. Главное тут, чем именно питаться. Определённые продукты и напитки могут только всё усугубить. К примеру, кофе — это не всегда про бодрость и энергию. Застрессованного человека он может сделать ещё более уставшим.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Диетологи признают: да, еда может помочь поддержать стрессоустойчивость. Обычно в такой пище содержится аминокислота триптофан. Из неё образуется гормон серотонин, который даёт нам ощущение хорошего настроения. Также полезная, антистрессовая еда богата витамином D, витаминами группы В, полезными жирами, магнием и йодом.

Видео дня

Спортивный диетолог Ирина Писарева отметила, что хандру помогают перенести:

рыба жирных сортов,

различные семена и проростки,

цельнозерновые продукты,

морская капуста и зелень.

Но давайте признаем: обычно стресс заедают другой едой, «неправильной». Как отметила Писарева, такая пища не содержит полезных веществ, но в моменте она делает нас чуток счастливее. Ключевое здесь — именно небольшая продолжительность этого ощущения. Ведь временная радость быстро сменяется ещё большей усталостью. Мы становимся ещё слабее перед стрессом.

Что это за вредные продукты

Однозначно, король вредного питания — это фастфуд. Бургеры не просто так настолько приятны — производители снабжают их самыми разными ингредиентами и сдабривают усилителями вкуса. В итоге у едока резко подскакивает уровень дофамина — гормона удовольствия.

«Но и расплата за удовольствие не заставит себя долго ждать. После таких заеданий человек почувствует себя уставшим, сонным, апатичным», — пояснила Писарева.

Но если с фастфудом всё ясно, то вот вред консервированной рыбы не так очевиден. Ранее мы уже упоминали, что именно рыба позволяет легче переносить хандру. Но когда речь заходит о шпротах в масле или о тунце, всё немного меняется.

«Большое количество соли, кислот, жиров в составе будоражит организм, заставляет его долго переваривать пищу. А если у человека гастрит или ожирение, то подобная еда только усилит проблемы», — объяснила диетолог.

Далее в списке — кондитерские изделия. В основном стресс заедают булочками, тортиками и пирожными. Но, как и в случае с бургером, ощущение эйфории очень быстро проходит. И вот этот эмоциональный откат усугубляет стрессовое состояние.

А что насчёт кофе? Им мы привыкли бодриться. Писарева отметила, что качественный кофе может повышать активность мозга и поднимать настроение. Но если не знать меры, то вместо бодрости можно получить обратный эффект — усталость.