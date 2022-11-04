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2 часа назад

4 рецепта простых ужинов в азиатском стиле

Клопс.Ruиещё 1

Если обычные котлеты с пюре уже приелись, но хочется чем-то удивить домочадцев — предлагаем взглянуть на идеи ужинов в азиатском стиле. Четыре калининградские домохозяйки поделились с «Клопс» рецептами любимых блюд японской и китайской кухни на раз-два.

4 рецепта простых ужинов в азиатском стиле
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

1. Ленивые роллы от Ольги Перцевой

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Ингредиенты:
  • 200 г красной рыбы (например, лосось);
  • 200 г творожного сыра;
  • 100 г риса;
  • одно авокадо;
  • один огурец;
  • 20 мл рисового уксуса;
  • 10 г сахара;
  • 20 мл соевого соуса;
  • 5 г васаби;
  • кунжут для украшения.

Способ приготовления:

  1. Рис залейте в кастрюле водой и поставьте вариться с открытой крышкой до закипания. Как только вода закипит, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 20 минут.
  2. Готовый рис высыпьте в миску и залейте рисовым уксусом, добавьте сахар, соевый соус, васаби.
  3. Лист нори нарежьте на небольшие кусочки, добавьте в рис, перемешайте. Оставьте на 15 минут.
  4. За это время помойте огурец и порежьте его тонкими полосками. То же сделайте с авокадо.
  5. Рыбу нарежьте тонкими пластинами.
  6. Творожный сыр переложите в кондитерский мешок или в целлофановый пакет с проделанной в уголке дыркой.
  7. На плоскую тарелку для удобства положите разъёмное кольцо для выпечки.
  8. Разложите торт слоями: рис — творожный сыр — огурец — авокадо — творожный сыр — рыба. Украсьте сверху кунжутом.
  9. Уберите в холодильник на час, перед подачей снимите кольцо.

2. Онигири от Лейлы Разиной

Ингредиенты:
  • 500 г риса;
  • банка консервированного тунца в собственном соку;
  • пачка нори;
  • 30 г майонеза;
  • 20 мл рисового уксуса;
  • 15 г острого соуса;
  • соевый соус по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите рис как для роллов. В готовую массу добавьте рисовый уксус, всё перемешайте и оставьте в стороне на 15 минут.

Начинка: разомните рыбу вилкой и смешайте её с майонезом, соевым и острым соусом.

Смочите руки водой, чтобы рис к ним не прилипал. Возьмите комочек риса, сделайте в его центре углубление и положите начинку. Её должно быть втрое меньше, чем риса. Сверху положите ещё немного риса и сомните шарик так, чтобы начинка была закрыта. Аккуратно придайте онигири форму треугольника. Сделать это всё можно с помощью пищевой плёнки.

На готовые онигири приклейте полоски нори. Подавайте с соевым соусом.

3. Вок со свининой от Ники Умаровой

Ингредиенты:
  • 1/2 пачки карибской смеси;
  • 300 г свинины;
  • 300 г шампиньонов;
  • 200 г лапши удон;
  • 40 мл соевого соуса;
  • два зубчика чеснока.
Способ приготовления:
  1. Промойте мясо и промокните бумажными полотенцами. Нарежьте свинину брусочками и смешайте в миске с измельчённым чесноком. Добавьте специи и отправьте мясо в холодильник на пару часов, чтобы оно замариновалось.
  2. Хорошо разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжарьте мясо.
  3. В это время поставьте на огонь кастрюлю с водой. Когда она закипит, отварите удон по инструкции на упаковке.
  4. К обжаренному мясу добавьте овощи и грибы и пассируйте до мягкости. Затем добавьте лапшу, залейте всё соевым соусом, хорошо перемешайте и тушите всё ещё около пяти минут.
  5. Посыпьте кунжутом и подавайте к столу.

4. Жареный рис с тунцом от Инги Фироновой

Ингредиенты:
  • 800 г варёного риса;
  • 1/2 банки консервированного тунца;
  • 1/3 банки кукурузы;
  • два яйца;
  • 30 мл соевого соуса.
Способ приготовления:
  1. На сливочном масле слегка обжарьте рис в течение пары минут. Добавьте взбитые яйца и сразу перемешайте с рисом. Обжаривайте ещё пару минут.
  2. Затем добавьте рыбу, кукурузу и соевый соус. Обжаривайте всё ещё около пяти минут.
  3. Готовый рис украсьте зелёным луком и кунжутом.
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