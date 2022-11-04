4 рецепта простых ужинов в азиатском стиле

Если обычные котлеты с пюре уже приелись, но хочется чем-то удивить домочадцев — предлагаем взглянуть на идеи ужинов в азиатском стиле. Четыре калининградские домохозяйки поделились с «Клопс» рецептами любимых блюд японской и китайской кухни на раз-два.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

1. Ленивые роллы от Ольги Перцевой

Видео дня

200 г красной рыбы (например, лосось);

200 г творожного сыра;

100 г риса;

одно авокадо;

один огурец;

20 мл рисового уксуса;

10 г сахара;

20 мл соевого соуса;

5 г васаби;

кунжут для украшения. Ингредиенты:

Способ приготовления:

Рис залейте в кастрюле водой и поставьте вариться с открытой крышкой до закипания. Как только вода закипит, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 20 минут. Готовый рис высыпьте в миску и залейте рисовым уксусом, добавьте сахар, соевый соус, васаби. Лист нори нарежьте на небольшие кусочки, добавьте в рис, перемешайте. Оставьте на 15 минут. За это время помойте огурец и порежьте его тонкими полосками. То же сделайте с авокадо. Рыбу нарежьте тонкими пластинами. Творожный сыр переложите в кондитерский мешок или в целлофановый пакет с проделанной в уголке дыркой. На плоскую тарелку для удобства положите разъёмное кольцо для выпечки. Разложите торт слоями: рис — творожный сыр — огурец — авокадо — творожный сыр — рыба. Украсьте сверху кунжутом. Уберите в холодильник на час, перед подачей снимите кольцо.

2. Онигири от Лейлы Разиной

500 г риса;

банка консервированного тунца в собственном соку;

пачка нори;

30 г майонеза;

20 мл рисового уксуса;

15 г острого соуса;

соевый соус по вкусу. Ингредиенты:

Способ приготовления:

Отварите рис как для роллов. В готовую массу добавьте рисовый уксус, всё перемешайте и оставьте в стороне на 15 минут.

Начинка: разомните рыбу вилкой и смешайте её с майонезом, соевым и острым соусом.

Смочите руки водой, чтобы рис к ним не прилипал. Возьмите комочек риса, сделайте в его центре углубление и положите начинку. Её должно быть втрое меньше, чем риса. Сверху положите ещё немного риса и сомните шарик так, чтобы начинка была закрыта. Аккуратно придайте онигири форму треугольника. Сделать это всё можно с помощью пищевой плёнки.

На готовые онигири приклейте полоски нори. Подавайте с соевым соусом.

3. Вок со свининой от Ники Умаровой

1/2 пачки карибской смеси;

300 г свинины;

300 г шампиньонов;

200 г лапши удон;

40 мл соевого соуса;

два зубчика чеснока. Ингредиенты:

Промойте мясо и промокните бумажными полотенцами. Нарежьте свинину брусочками и смешайте в миске с измельчённым чесноком. Добавьте специи и отправьте мясо в холодильник на пару часов, чтобы оно замариновалось. Хорошо разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжарьте мясо. В это время поставьте на огонь кастрюлю с водой. Когда она закипит, отварите удон по инструкции на упаковке. К обжаренному мясу добавьте овощи и грибы и пассируйте до мягкости. Затем добавьте лапшу, залейте всё соевым соусом, хорошо перемешайте и тушите всё ещё около пяти минут. Посыпьте кунжутом и подавайте к столу. Способ приготовления:

4. Жареный рис с тунцом от Инги Фироновой

800 г варёного риса;

1/2 банки консервированного тунца;

1/3 банки кукурузы;

два яйца;

30 мл соевого соуса. Ингредиенты: