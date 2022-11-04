4 рецепта простых ужинов в азиатском стиле

Если обычные котлеты с пюре уже приелись, но хочется чем-то удивить домочадцев — предлагаем взглянуть на идеи ужинов в азиатском стиле. Четыре калининградские домохозяйки поделились с «Клопс» рецептами любимых блюд японской и китайской кухни на раз-два.
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru
1. Ленивые роллы от Ольги Перцевой
Ингредиенты:
- 200 г красной рыбы (например, лосось);
- 200 г творожного сыра;
- 100 г риса;
- одно авокадо;
- один огурец;
- 20 мл рисового уксуса;
- 10 г сахара;
- 20 мл соевого соуса;
- 5 г васаби;
- кунжут для украшения.
- Рис залейте в кастрюле водой и поставьте вариться с открытой крышкой до закипания. Как только вода закипит, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 20 минут.
- Готовый рис высыпьте в миску и залейте рисовым уксусом, добавьте сахар, соевый соус, васаби.
- Лист нори нарежьте на небольшие кусочки, добавьте в рис, перемешайте. Оставьте на 15 минут.
- За это время помойте огурец и порежьте его тонкими полосками. То же сделайте с авокадо.
- Рыбу нарежьте тонкими пластинами.
- Творожный сыр переложите в кондитерский мешок или в целлофановый пакет с проделанной в уголке дыркой.
- На плоскую тарелку для удобства положите разъёмное кольцо для выпечки.
- Разложите торт слоями: рис — творожный сыр — огурец — авокадо — творожный сыр — рыба. Украсьте сверху кунжутом.
- Уберите в холодильник на час, перед подачей снимите кольцо.
2. Онигири от Лейлы Разиной
Ингредиенты:
- 500 г риса;
- банка консервированного тунца в собственном соку;
- пачка нори;
- 30 г майонеза;
- 20 мл рисового уксуса;
- 15 г острого соуса;
- соевый соус по вкусу.
Отварите рис как для роллов. В готовую массу добавьте рисовый уксус, всё перемешайте и оставьте в стороне на 15 минут.
Начинка: разомните рыбу вилкой и смешайте её с майонезом, соевым и острым соусом.
Смочите руки водой, чтобы рис к ним не прилипал. Возьмите комочек риса, сделайте в его центре углубление и положите начинку. Её должно быть втрое меньше, чем риса. Сверху положите ещё немного риса и сомните шарик так, чтобы начинка была закрыта. Аккуратно придайте онигири форму треугольника. Сделать это всё можно с помощью пищевой плёнки.
На готовые онигири приклейте полоски нори. Подавайте с соевым соусом.
3. Вок со свининой от Ники Умаровой
Ингредиенты:
- 1/2 пачки карибской смеси;
- 300 г свинины;
- 300 г шампиньонов;
- 200 г лапши удон;
- 40 мл соевого соуса;
- два зубчика чеснока.
Способ приготовления:
- Промойте мясо и промокните бумажными полотенцами. Нарежьте свинину брусочками и смешайте в миске с измельчённым чесноком. Добавьте специи и отправьте мясо в холодильник на пару часов, чтобы оно замариновалось.
- Хорошо разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжарьте мясо.
- В это время поставьте на огонь кастрюлю с водой. Когда она закипит, отварите удон по инструкции на упаковке.
- К обжаренному мясу добавьте овощи и грибы и пассируйте до мягкости. Затем добавьте лапшу, залейте всё соевым соусом, хорошо перемешайте и тушите всё ещё около пяти минут.
- Посыпьте кунжутом и подавайте к столу.
4. Жареный рис с тунцом от Инги Фироновой
Ингредиенты:
- 800 г варёного риса;
- 1/2 банки консервированного тунца;
- 1/3 банки кукурузы;
- два яйца;
- 30 мл соевого соуса.
Способ приготовления:
- На сливочном масле слегка обжарьте рис в течение пары минут. Добавьте взбитые яйца и сразу перемешайте с рисом. Обжаривайте ещё пару минут.
- Затем добавьте рыбу, кукурузу и соевый соус. Обжаривайте всё ещё около пяти минут.
- Готовый рис украсьте зелёным луком и кунжутом.