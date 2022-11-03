Диетолог рассказала, какая каша самая полезная

Киноа является самой полезной кашей для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль. В РФ киноа считается новой кашей, непривычной для российского потребителя. Тем не менее это единственная крупа, которая подойдет при неполноценном и скудном питании, поскольку содержит много полезных веществ, отметила эксперт.

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"В ней еще очень много марганца, который необходим нам для поддержания костной системы. Это будет актуально пожилым людям. В пожилом возрасте больше страдает костная система", – объясняет Анжелика Дюваль.

Киноа также полезна для нервной системы, поскольку в крупе присутствует магний. Кроме того, содержащаяся в ней клетчатка поможет улучшить работу кишечника, добавила эксперт.