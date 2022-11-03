Секреты здорового салата

Салаты — отличный способ разнообразить приемы пищи, получить нужную порцию клетчатки и необходимых полезных веществ. А еще салат просто готовить, что облегчает хозяйкам задачу. Если вы редко едите салаты, читайте материал, он убедит вас включать салаты в рацион чаще.

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Салат — это любое блюдо из овощей, зелени и других ингредиентов, которое подается с заправкой и различными приправами. Салат может быть холодным, привычные нам помидоры и огурцы, например, а также теплым: в этом случае часть ингредиентов готовится прямо перед подачей.

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В нашей культуре, в отличие от европейской, это блюдо долго не приживалось, это слово ассоциировалась у нас в большей степени с новогодним салатом под названием «Оливье». Однако сегодня на наших столах можно увидеть самые разнообразные салаты каждый день. Кто-то употребляет их регулярно, кто-то только планирует разнообразить ими свой рацион. Салат можно приготовить по сути из чего угодно, однако его основу чаще всего составляет зеленая листовая зелень и овощи.

Если в салат добавить белковый компонент — яйца, морепродукты, тунец, куриное филе или сыр, он станет полноценным ужином или обедом, если добавить сложные углеводы, например, любимую крупу или цельнозерновой хлеб. Кстати, ту же киноа или пшено можно сделать основой салата, это как вкусно, так и интересно. В салат можно добавить фрукты или ягоды. В летний сезон клубника отлично сочетается с рукколой, а когда на прилавках есть персики или нектарины, их можно добавить к салату романо или латуку. Эта уловка подойдет тем, кто практически не употребляет фруктов, а хочет включить их в рацион. Попробуйте этот вариант, вам понравится это не только на вкус, но и на вид — еда заиграет новыми красками. Кстати, этот прием отлично применять и в осенне-зимний сезон, когда на улице становится темно и уныло. Пища начнет вызывать радость и улучшит настроение.

Пищевые волокна, которые человек получает с едой (а это овощи, фрукты и зелень), — питательная среда для кишечных бактерий. От здоровья микробиома зависит наш иммунитет, работа нервной системы, слаженная работа ЖКТ и хорошее настроение — около 80% серотонина, гормона радости, вырабатывается именно кишечными бактериями! Если в вашем рационе достаточно овощей, фруктов и зелени, вы заботитесь о разнообразии кишечной микрофлоры.

Сколько вешать в граммах?

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в день нужно съедать не менее 5 порций овощей и фруктов. В этот перечень не входит наш любимый картофель и батат. Это приблизительно 400 граммов. Набрать такое количество на самом деле не так сложно, вы удивитесь, если просто несколько дней воспользуетесь кухонными весами. Достаточно включить небольшую порцию салата в каждый прием пищи и вы точно наберете 400 граммов.

Секреты вкусных и полезных салатов: Хрупкие салатные листья важно хорошенько высушить, не используйте нож, просто порвите их руками. Перемешивать их тоже лучше руками Сочетайте хрустящее с мягким, в этом секрет вкусного салата После того, как салат стоял в холодильнике, дайте ему согреться перед тем, как подавать к столу Зеленый салат лучше заправлять непосредственно перед подачей, а овощные можно заправить заранее, так они успеют пропитаться заправкой и будут вкуснее Жесткие салатные листья (например, кейл) лучше порезать помельче Используйте приправы. Если вы не сильно в них разбирайтесь, приобретите прованские травы, они украсят любое блюдо, главное, не переборщите Используйте разные масла для заправки — тыквенное, кунжутное, конопляное, масло авокадо, грецкого ореха и виноградных косточек. Привычный салат заиграет новыми красками Также хорошо салат подружится с укусом, это добавит блюду пикантности. Винный или яблочный уксус отлично для этого подойдут, как и бальзамический Дополните салат семечками и орехами