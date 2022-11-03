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34 минуты назад

Диетолог назвала самую полезную кашу

Мир24

Киноа является самой полезной крупой для здоровья, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль, передает «m24».

Диетолог назвала самую полезную кашу
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, в киноа содержится много фосфора, который помогает практически всем обменным процессам, укрепляет костную ткань, зубы и волосы. Кроме того, эта крупа полезна для нервной системы, поскольку в ней присутствует магний. А клетчатка помогает улучшить работу кишечника.

Диетолог также отметила, что киноа пользуется популярностью у вегетарианцев, поскольку содержит все незаменимые белки и может стать хорошей альтернативой мясу.

Ранее диетолог Нурия Дианова и эндокринолог Алексей Калинчев предупредили об опасности злоупотребления хурмой. Если съесть слишком много этих плодов, можно получить проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Больше интересных фактов о медицине и здоровье можно узнать в новой телевикторине «Осторожно, вирус!» на телеканале «МИР». Ведущий программы Павел Дикан и приглашенный эксперт-врач делятся полезными знаниями, которые могут всем пригодиться в жизни.

Еда,Нурия Дианова,Павел Дикан,
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