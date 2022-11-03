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45 минут назад

Россиянам объяснили, в чём отличия конфитюра от варенья и джема

runews24.ru

Чаще всего конфитюр используют в выпечке и других блюдах.

В чем отличия конфитюра от варенья и джема
Фото: runews24.rurunews24.ru

Отличается он от варенья тем, что более желеобразный. От джема – более густая консистенция у конфитюра, а отличие от мармелада – его нельзя порезать на дольки.

Эксперты Food ru отметили, что проще всего сварить густой конфитюр из айвы, яблок, крыжовника или смородины. В этих фруктах много пектина, поэтому продукт получится нужно текстуры.

Загуститель нужно добавлять в абрикосовый, клубничный и персиковый конфитюр. Это может быть желатин, пектин или агар-агар.

Перед варкой конфитюра нужно обдать фрукты кипятком, тогда сахару будет легче проникать внутрь. Далее нужно залить их сахарным сиропом на несколько минут.

Сладкую массу во время варки нужно постоянно помешивать. Когда плоды перестают всплывать и равномерно распределяются в массе, конфитюр готов.

Еда,
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