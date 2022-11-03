В чем отличия конфитюра от варенья и джема

Чаще всего конфитюр используют в выпечке и других блюдах.

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Отличается он от варенья тем, что более желеобразный. От джема – более густая консистенция у конфитюра, а отличие от мармелада – его нельзя порезать на дольки.

Эксперты Food ru отметили, что проще всего сварить густой конфитюр из айвы, яблок, крыжовника или смородины. В этих фруктах много пектина, поэтому продукт получится нужно текстуры.

Загуститель нужно добавлять в абрикосовый, клубничный и персиковый конфитюр. Это может быть желатин, пектин или агар-агар.

Перед варкой конфитюра нужно обдать фрукты кипятком, тогда сахару будет легче проникать внутрь. Далее нужно залить их сахарным сиропом на несколько минут.