4 необычных полезных рецепта с кефиром — пошаговые рецепты

Есть варианты и для сладкоежек, и для тех, кому больше по душе солёное.

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Кефир — это кисломолочный продукт, который благотворно влияет на весь организм за счёт уникального состава. В нём много витаминов С, А, РР, Д и витаминов группы В (В1, В2, В5, В6, В9, В12) холина и бета-каротина. Набор полезных минералов, фосфор, калий, медь, хром, кальций, сера, натрий и др.

Витамины и минеральные вещества благотворно влияют на работу организма, способствуют укреплению иммунитета, снимают усталость. Делимся несколькими полезными рецептами с кефиром.

Кефир с корицей

Вам понадобятся:

Тщательно смешиваем кефир с корицей. Приятный напиток на страже вашего здоровья готов!

Что будет, если пить кефир каждый день, читайте в статье по ссылке.

Кефирная паннакотта

Вам понадобятся:

В быстрорастворимый желатин заливаем 100 г тёплой воды и оставляем его набухать и растворяться. Кефир смешиваем с ванилью и подсластителем и размешиваем до полного растворения ванили. Тонкой струйкой вводим растворившийся и охлаждённый желатин. Треть кефирной смеси переливаем в другую посуду и добавляем какао, хорошо перемешиваем до полного растворения.

Затем разливаем будущий десерт по стаканчикам слоями: сначала белый, убираем в морозилку на шесть-восемь минут, затем слой с какао. И так чередуем. Перед подачей десерт стоит хорошо охладить.

Смузи с авокадо и огурцом

Вам понадобятся:

кефир — 150 г; авокадо — 1/4 часть; средний огурец — 1 шт.

Авокадо и огурец моем, очищаем авокадо от кожуры. Кладём всё в блендер и тщательно взбиваем. Также в смузи можно добавить разные фрукты и ягоды на ваш вкус.

А если положить больше авокадо и варёное яйцо, получится прекрасный холодный суп.

Кефирный соус

Вам понадобятся:

Нарубить на ваш вкус зелень, огурец и чеснок, всё аккуратно перемешать, подсолить и подавать к салату, овощам, рыбе и мясу.