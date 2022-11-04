Диетолог назвал миндаль и сыр тофу лучшими продуктами для худеющих

Врач-диетолог Майкл Мосли заявил, что миндаль и сыр тофу являются лучшими продуктами для желающих похудеть. Об этом он рассказал в беседе с Daily Mirror.

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По словам Мосли, он концентрируется не на тех продуктах, которые во время диеты находятся под запретом, а на тех, которые можно и нужно употреблять. Он отметил, что полезными для худеющих являются яйца, миндаль, куриная грудка, нежирная говядина, греческий йогурт, сыр тофу, творог, чечевица, шпинат и киноа.

По словам диетолога, людям, которые хотят похудеть стоит делать акцент на продуктах, улучшающих метаболизм и насыщающих организм. Те продукты, которые содержат в себе клетчатку, полезные жиры и много белка, помогают уменьшить тягу к еде и избавиться от лишнего веса.