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1 час назад

Daily Mirror: диетолог Мосли назвал миндаль и сыр тофу лучшими продуктами для худеющих

runews24.ruиещё 4

Врач-диетолог Майкл Мосли заявил, что миндаль и сыр тофу являются лучшими продуктами для желающих похудеть. Об этом он рассказал в беседе с Daily Mirror.

Диетолог назвал миндаль и сыр тофу лучшими продуктами для худеющих
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

По словам Мосли, он концентрируется не на тех продуктах, которые во время диеты находятся под запретом, а на тех, которые можно и нужно употреблять. Он отметил, что полезными для худеющих являются яйца, миндаль, куриная грудка, нежирная говядина, греческий йогурт, сыр тофу, творог, чечевица, шпинат и киноа.

По словам диетолога, людям, которые хотят похудеть стоит делать акцент на продуктах, улучшающих метаболизм и насыщающих организм. Те продукты, которые содержат в себе клетчатку, полезные жиры и много белка, помогают уменьшить тягу к еде и избавиться от лишнего веса.

Ранее Мосли отмечал, что самым полезным для фигуры завтраком являются яйца.

Еда,
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