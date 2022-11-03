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1 час назад

Росконтроль назвал лучшие марки кофе

Мария Иглина

Специалисты Росконтроля назвали лучшие марки кофе. Ими были закуплены и проанализированы напитки сразу двух видов: растворимого и молотого. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Росконтроль назвал лучшие марки кофе
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Результаты экспертизы показали, что растворимый кофе получил гораздо более высокие оценки от жюри. А на первое место специалисты поставили кофе Jardin, который получил оценку выше восьми. Сообщается, что ни одного недостатка не было найдено.

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Также реди растворимых Росконтроль выделил марки Jacobs Monarch, Tchibo Exclusive и Nescafe Classic.

А среди молотого кофе высший балл получила марка Dallmayr prodomo. На втором и третьем месте оказались Davidoff и Paulig Classic.

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