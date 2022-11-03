Врач-диетолог назвала пользу и вред соли для здоровья

О нормах потребления соли рассказала врач-диетолог волгоградской больницы Надежда Попова.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

По словам доктора, чрезмерное употребление поваренной соли негативно влияет на организм. Ее большое количество в рационе может привести к гипертонии и увеличить риски возникновения инсультов и инфарктов.

Однако полный переход на бессолевую диету тоже не будет полезным для здоровья, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Содержащийся в соли натрий участвует в транспортировке кислорода и сохраняет остальные минералы в крови в растворенном состоянии, что предотвращает образование тромбов. Кроме того, это вещество необходимо для выведения углекислого газа и образования соляной кислоты в желудке, необходимой для пищеварения.

Хлор в составе соли стимулирует работу центральной нервной и половой систем, а также способствует образованию веществ, расщепляющих жиры.

Еще при помощи соли из организма выводятся вредные вещества. Она замедляет процесс всасывания кишечником ядовитых веществ и прекрасно справляется с отравлениями.

Однако всего должно быть в меру, предупреждает диетолог. Чрезмерное употребление соли замедляет водный обмен, что приводит к отекам. Из-за этого увеличивается нагрузка на почки и ухудшается кровообращение, страдает сердечно-сосудистая система.