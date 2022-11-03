Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

Волгоградский врач-диетолог назвала пользу и вред соли для здоровья

Волгоградская правдаиещё 1

О нормах потребления соли рассказала врач-диетолог волгоградской больницы Надежда Попова.

Врач-диетолог назвала пользу и вред соли для здоровья
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам доктора, чрезмерное употребление поваренной соли негативно влияет на организм. Ее большое количество в рационе может привести к гипертонии и увеличить риски возникновения инсультов и инфарктов.

Однако полный переход на бессолевую диету тоже не будет полезным для здоровья, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Содержащийся в соли натрий участвует в транспортировке кислорода и сохраняет остальные минералы в крови в растворенном состоянии, что предотвращает образование тромбов. Кроме того, это вещество необходимо для выведения углекислого газа и образования соляной кислоты в желудке, необходимой для пищеварения.

Хлор в составе соли стимулирует работу центральной нервной и половой систем, а также способствует образованию веществ, расщепляющих жиры.

Еще при помощи соли из организма выводятся вредные вещества. Она замедляет процесс всасывания кишечником ядовитых веществ и прекрасно справляется с отравлениями.

Однако всего должно быть в меру, предупреждает диетолог. Чрезмерное употребление соли замедляет водный обмен, что приводит к отекам. Из-за этого увеличивается нагрузка на почки и ухудшается кровообращение, страдает сердечно-сосудистая система.

Суточная норма соли для взрослого человека составляет 5-6 г, для детей – всего 3 г. Врач также напомнила, что, учитывая съеденные граммы, не следует забывать про готовые продукты, содержащие «скрытую» соль. Их употребление может обеспечить организм до 80% соли от суточной нормы.

Еда,Надежда Попова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители