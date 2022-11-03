Врач-диетолог назвала пользу и вред соли для здоровья

О нормах потребления соли рассказала врач-диетолог волгоградской больницы Надежда Попова.
По словам доктора, чрезмерное употребление поваренной соли негативно влияет на организм. Ее большое количество в рационе может привести к гипертонии и увеличить риски возникновения инсультов и инфарктов.
Однако полный переход на бессолевую диету тоже не будет полезным для здоровья, сообщили в региональном комитете здравоохранения.
Содержащийся в соли натрий участвует в транспортировке кислорода и сохраняет остальные минералы в крови в растворенном состоянии, что предотвращает образование тромбов. Кроме того, это вещество необходимо для выведения углекислого газа и образования соляной кислоты в желудке, необходимой для пищеварения.
Хлор в составе соли стимулирует работу центральной нервной и половой систем, а также способствует образованию веществ, расщепляющих жиры.
Еще при помощи соли из организма выводятся вредные вещества. Она замедляет процесс всасывания кишечником ядовитых веществ и прекрасно справляется с отравлениями.
Однако всего должно быть в меру, предупреждает диетолог. Чрезмерное употребление соли замедляет водный обмен, что приводит к отекам. Из-за этого увеличивается нагрузка на почки и ухудшается кровообращение, страдает сердечно-сосудистая система.
Суточная норма соли для взрослого человека составляет 5-6 г, для детей – всего 3 г. Врач также напомнила, что, учитывая съеденные граммы, не следует забывать про готовые продукты, содержащие «скрытую» соль. Их употребление может обеспечить организм до 80% соли от суточной нормы.