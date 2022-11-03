Диетолог объяснила, как есть макароны и не полнеть

Диетолог Антонина Саволюк рассказала изданию Москва 24 о том, как есть макароны, принося организму только пользу.

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По ее словам, даже если вы худеете, исключать из рациона макароны не стоит. Продукт, действительно, обладает высокой калорийностью и содержит от 340 до 360 килокалорий в 100 граммах. Однако они не будут опасными для фигуры и здоровья, если правильно их убирать и готовить.

Дело в том, что макароны содержат сложные углеводы, способные насытить нас на долгое время и зарядить энергией. В них также содержится аминокислота триптофан, поддерживающая хорошее настроение, и витамины В, Е, а также клетчатка.

По словам диетолога, наиболее полезными считаются макароны из твердых сортов пшеницы, потому что при варке они не слипаются и не расслаиваются. В них, к тому же, больше витаминов, растительного белка и клетчатки и витаминов, чем в макаронах из мягких сортов.

Макароны из твердых сортов пшеницы помечаются производителями отметками "группа А" или "1-й класс". А изделия из мягких сортов пшеницы помечаются отметкой "группа Б". Изделия из хлебопекарной муки обозначают буквой "В" .

Однако калорийность высокая у любых макарон, поэтому есть их диетолог рекомендует не чаще одного раза в неделю в первой половине дня или перед физической нагрузкой. В порции должно быть 100–150 граммов готового изделия.

Готовить их необходимо так, как указано на упаковке. И правильно, по словам диетолога, варить макароны "аль денте", то есть оставлять слегка твердыми. А вот переваренные размякшие макароны будут усваиваться хуже.

Специалист объяснила, что утяжелять макароны жирной едой и мясом не стоит. Макароны — это самостоятельное блюдо, а не гарнир.

Поэтому лучше всего подавать их с овощными соусами, томатной пастой, специями, сыром, свежими овощами или зеленью.