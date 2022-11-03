Повышение концентраций CO2 в атмосфере вызывает дефицит минералов в растениях, что делает их менее питательными при употреблении в пищу. Об этом говорится в исследовании специалистов Института растениеводства Монпелье во Франции, сообщает Phys.org.

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Как объяснили ученые, растения используют углекислый газ для получения энергии, однако процесс не обеспечивает культуры азотом, фосфором и железом. Эти элементы большинство растений получает из почвы.

При увеличении концентраций CO2 растения начинают потреблять углекислоты и меньше полагаются на минералы из грунта.

Это может привести к тому, что выращенные при избытке углекислого газа культуры будут содержать на 20-30% меньше белка и железа.

Такая ситуация может привести к проблемам с продовольствием в развивающихся странах, где значительная часть населения получает основную часть питательных веществ из растительной пищи.

Французские исследователи считают, что необходимо выводить новые сельскохозяйственные культуры, которые менее чувствительны к негативным эффектам парниковых выбросов.