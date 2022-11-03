Привычный ритуал миллионов людей в мире — начинать день с чашечки бодрящего кофе. Да только такая привычка может в итоге аукнуться, утверждают врачи. Оказывается, если пить кофе на голодный желудок, это может нанести ущерб вашим гормонам. Любимый напиток попросту заставляет тело переходить в режим чрезвычайно высокого стресса. Вот тебе и заряд бодрости.
Любителям кофе посоветовали не пить его натощак, чтобы не покрыться прыщами
Эксперт по питанию из США Оливия Хедлунд объяснила, что кофе натощак — настоящее испытание для кишечника, потому что имеет повышенную кислотность. Вместо этого лучше что-то поесть, а уж потом заливать в себя дозу кофеина.
Так что сначала лучше позавтракать яйцами, молочными продуктами или фруктами и только после этого выпивать кружку капучино.
Но чтобы не быть голословной, врач поделилась собственным опытом. «Раньше я выпивала несколько чашек кофе натощак, чувствовала себя на вершине мира, а потом у меня появлялась куча гормональных прыщей, и я удивлялась почему», — рассказала Оливия.
За последние 5 лет Хедлунд изменила свой образ жизни, чтобы вылечить и кожу, и кишечник. Смена привычки пошла только на пользу. Поэтому эксперт смело посоветовала следовать её примеру, чтобы хотя бы посмотреть, как небольшая смена очерёдности блюд и напитков за завтраком может изменить ваше самочувствие.