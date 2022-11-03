Привычный ритуал миллионов людей в мире — начинать день с чашечки бодрящего кофе. Да только такая привычка может в итоге аукнуться, утверждают врачи. Оказывается, если пить кофе на голодный желудок, это может нанести ущерб вашим гормонам. Любимый напиток попросту заставляет тело переходить в режим чрезвычайно высокого стресса. Вот тебе и заряд бодрости.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Любителям кофе посоветовали не пить его натощак, чтобы не покрыться прыщами

Эксперт по питанию из США Оливия Хедлунд объяснила, что кофе натощак — настоящее испытание для кишечника, потому что имеет повышенную кислотность. Вместо этого лучше что-то поесть, а уж потом заливать в себя дозу кофеина.

Так что сначала лучше позавтракать яйцами, молочными продуктами или фруктами и только после этого выпивать кружку капучино.

Но чтобы не быть голословной, врач поделилась собственным опытом. «Раньше я выпивала несколько чашек кофе натощак, чувствовала себя на вершине мира, а потом у меня появлялась куча гормональных прыщей, и я удивлялась почему», — рассказала Оливия.