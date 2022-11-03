Тыква: польза и вред, свойства и как правильно ее есть

Один из главных продуктов осени — тыква. На самом деле тыкву можно купить в любое время года, но именно осенью спрос на нее сильно повышается. Все-таки сезонный фактор никто не отменял, и когда цвет настроения рыжий, нужно брать тыкву. В чем польза тыквы и что из нее можно приготовить, «Рамблеру» рассказала эксперт — Ольга Панова.

В чем польза тыквы

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Широко распространенная в России с XVIII века тыква лишь в наше время получила статус звездного продукта. Ольга Панова считает, что это связано не столько с празднованием Хэллоуина, сколько с модой на здоровое питание.

«Удивительно, что тыква полезна, ведь она на 90% состоит из воды, как арбуз. Но даже в этом ее преимущество, так как делает ее низкокалорийным продуктом. Остальные 10 % — кладезь пользы для организма. В одной дольке тыквы содержится суточная норма витамина А, который укрепляет иммунитет и улучшает зрение. По содержанию бета-каротина тыква в пять раз превосходит морковь. А именно он защищает наш организм от вредных веществ, поступающих в него из окружающей среды».

Ольга Панова Нутрициолог

Не все знают, что каждая часть тыквы съедобна и богата витаминами.

Кому стоит употреблять тыкву с осторожностью

Противопоказаний не так много тем не менее они есть. Это значит, этим людям нужно употреблять тыкву с осторожностью и только после консультации с лечащим врачом. Вот заболевания, которые требуют внимательного отношения:

язва желудка и двенадцатиперстной кишки,

гастрит,

плохая проходимость кишечника,

острые заболевания ЖКТ,

сахарный диабет.

Ольга Панова также рассказала, какие части тыквы можно употреблять в пищу и что можно из них приготовить.

Цветы тыквы

В Мексике из них готовят суп. Для диетического питания используют отваренные цветы тыквы. В Италии и Греции их добавляют в салат, фаршируют и жарят с сыром. Содержащиеся в цветках витамины, минералы и клетчатка легко усваиваются и повышают защитные силы организма.

Кожура тыквы

Она содержит большое количество цинка, который укрепляет иммунитет, регулирует аппетит и улучшает состояние кожи. Из кожуры тыквы делают цукаты.

Листья тыквы

Их не только используют в салате. Корейцы, например, готовят из них блюдо под названием Ссам — завернутые в листья тыквы кусочки мяса. В тыквенных листьях витамина С больше, чем в мякоти. Микроэлементы в составе тыквенной ботвы нормализуют циркуляцию крови, очищают организм от токсических веществ. Они также помогают бороться с заболеваниями ЖКТ, сердечно-сосудистой, эндокринной системы. Листья тыквы, если она росла в экологически чистых условиях и без химической обработки, можно использовать без опасений. Они практически не имеют противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости.

Семена тыквы

Их добавляют в салаты, выпечку и хлеб, используют как ингредиент для сухих завтраков. Они не только обогащают вкус, но и увеличивают питательную ценность блюда. Но стоит учитывать, что семена достаточно калорийны — наполовину семечки состоит из жирных масел. Поэтому не рекомендуется употреблять более 100 граммов семечек в день. Если у вас язва, гастрит, плохая проходимость кишечника или острые заболевания ЖКТ, включать семечки в свой рацион надо осторожно и только после консультации с врачом. Всем остальным употребление семян тыквы принесет пользу благодаря составу — 50 микро- и макроэлементов, включая триптофан, который не только помогает выработать гормон радости — серотонин, но и обеспечивает крепкий и здоровый сон.

Мякоть тыквы

Ее применение ограничено только вашей фантазией и кулинарными знаниями: суп, начинки для пирогов, выпечка, гарнир и десерты — вот лишь небольшой список блюд. Но лишь в запеченном виде тыква сохраняет максимум пользы для нашего организма. Это прекрасно знали наши предки, готовившие разные блюда с тыквой в печи.